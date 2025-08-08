CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» обеспечил доступ к 4G для 5 тыс. жителей Тамбовской области

Более 5 тыс. жителей сел и деревень Тамбовской области теперь смогут пользоваться быстрым мобильным интернетом и звонить по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука. Это стало возможным благодаря расширению сети «МегаФона» в рамках программы «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые возможности уже оценили жители 13 муниципальных образований: Знаменского, Инжавинского, Кирсановского, Мордовского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Петровского, Рассказовского, Сампурского, Сосновского, Староюрьевского, Уваровского районов.

В числе прочих сеть 4G появилась в селах Чернавка, Подвигаловка, Змеевка и Большая Даниловка, а также в деревне Каменные Озерки и других небольших населенных пунктах. На территории сельских поселений стали доступны услуги еще одного оператора — Yota.

Скоростной мобильный интернет появился и в селе Покрово-Чичерино, знаменитом сохранившейся усадьбой дворянского рода Чичериных — историческим памятником муниципального значения. Теперь ценители истории смогут не только быстро загружать фото, но и слышать голос собеседника в высоком качестве, даже используя навигаторы и соцсети во время разговора. Скорость передачи данных здесь достигает 50 Мбит/с.

«Мы планомерно расширяем покрытие сети при помощи господдержки и используя собственные инвестиции. Например, весной этого года мобильный интернет четвертого поколения появился в 18 поселениях, сейчас же 4G-сигнал стал доступен еще для 16 небольших населенных пунктов.», — сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

В общей сложности с начала 2025 г. специалисты «МегаФона» модернизировали и построили около 50 телеком-объектов в регионе.

