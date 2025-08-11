35% опрошенных киберспортсменов не знают о том, что должны платить налоги

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провел исследование, чтобы выяснить, как россияне зарабатывают на киберспорте и относятся ли к этому всерьез — в том числе в части уплаты налогов. Опрос охватил 1,5 тыс. респондентов, имеющих опыт участия в турнирах, стриминге или продаже внутриигровых активов. Об этом CNews сообщили представители «Выберу.ру».

Как выяснилось, киберспорт как источник дохода становится все более массовым: если в 2024 г. только 22% респондентов заявляли о попытках заработать в этой сфере, то в 2025 г. их уже 24%. Доля тех, кто зарабатывает стабильно, также выросла — с 6% до 7%. Однако в большинстве своем это пока подработка: 17% признались, что получают доход нерегулярно или в качестве хобби, в то время как 52% пока не получали таких доходов вовсе.

Наиболее популярные источники дохода — донаты от зрителей (42%), призовые турниров (31%) и продажа внутриигровых предметов (18%). Менее распространенным вариантом оказалось обучение и коучинг (9%).

Несмотря на рост вовлеченности, налоги по-прежнему остаются «слепым пятном» для значительной части игроков. В 2025 г. 35% участников опроса признались, что не знали о необходимости платить налоги, хотя в 2024 г. этот показатель был еще выше — 41%. Количество тех, кто понимает налоговые обязательства, но пока их не исполняет, снизилось с 30% до 23%. Вместе с тем растет доля официально оформленных: 13% используют статус самозанятого и платят через приложение «Мой налог», еще 9% — платят налоги через платформы, выступающие налоговыми агентами. Для сравнения, год назад доля легализованных налогоплательщиков не превышала 20%.

Среди респондентов, которые признают, что киберспортивная деятельность облагается налогами большинство считают что налоги нужно платить с призовых и зарплаты от клуба (64%), реже — с донатов (22%) и доходов от продажи предметов (14%).

«Киберспорт стремительно набирает популярность, но для многих он все еще остается в серой зоне — знание о налогах появляется, но формализация доходов отстает. В действительности выигрыши киберспортсменов в России облагаются подоходным налогом 13%. Если выплаты идут через организатора или платформу, который является налоговым агентом, налог удерживается автоматически. В остальных случаях обязанность по декларированию и уплате ложится на самого игрока», — сказала Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».