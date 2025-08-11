CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Делимобиль» начинает работу в Краснодаре

«Делимобиль», оператор каршеринга, начал работу в Краснодаре. Южный мегаполис стал шестнадцатым городом присутствия сервиса и третьей новой локацией в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

С 11 августа 2025 г. жителям и туристам региона доступны 300 автомобилей категорий Эконом и Комфорт: Kia Rio X, Haval Jolion и Nissan Qashqai. Машины можно арендовать через мобильное приложение сервиса. Оператор предлагает тарифы и опции для различных повседневных задач: «Минуты» и «Фикс» – для коротких поездок по городу, «Часы» и «Дни» – для длительных маршрутов, «Межгород» – для путешествий по России, «Рент» – для тех, кто планирует рейсы заранее.

Аренду необходимо завершать в специальных зонах, обозначенных в приложении. Эти точки доступны во всех ключевых районах Краснодарского края – от центральных улиц города до популярных курортных зон Сочи, Анапы и Геленджика.

Пользователи могут совершать поездки по Краснодарскому краю, а также в другие регионы, включая Москву, Ростов-на-Дону и Сочи, без штрафов за завершение аренды в другом городе. Весной 2025 г. «Делимобиль» представил новые тарифы для перемещений на большие расстояния. «Межгород» позволяет ездить по стране и заканчивать аренду без дополнительных комиссий и возврата в место старта. Тариф «Рент» создан для долгосрочного планирования с возможностью бронирования машины на срок до шести месяцев и доставкой в нужную локацию.

Владимир Садовин, генеральный директор «Делимобиля»: «Краснодарский край занимает особое место в нашей стратегии развития – это ключевой логистический центр, объединяющий курорты Черноморского побережья, деловые центры юга России и столичный регион. Запуск сервиса здесь открывает новые возможности для мобильности. Теперь жители могут легко отправиться из Краснодара в Сочи на выходные или в Ростов-на-Дону по делам, не заботясь об обслуживании и возврате автомобиля. Мы видим значительный потенциал для развития каршеринга в этом направлении и ожидаем высокий спрос на межгородские поездки, особенно среди туристического потока и местного бизнес-сообщества. В ближайшие месяцы мы сосредоточимся на увеличении парка в регионе и расширении точек завершения аренды, включая ключевые транспортные узлы соседних городов».

