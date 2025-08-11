Треть крупных заказчиков перешла на российские онлайн-доски спустя год после ухода Miro

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» провела опрос, посвященный состоянию рынка онлайн-досок в России спустя год после отключения самого распространенного сервиса в сегменте — Miro. Треть пользователей уже перешла или находится в процессе перехода с зарубежных решений на отечественные аналоги. Главные причины — санкционные ограничения, невозможность оплачивать подписки и повышенное внимание к сохранности персональных данных. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Подавляющее большинство участников опроса (84%) регулярно используют онлайн-доски, из них 70% — для рабочих задач. Чаще всего инструмент применяют для проведения мозговых штурмов, обучения, планирования, систематизации данных и визуализации идей.

Треть опрошенных пользователей уже перешла или планирует в ближайшее время перейти с западных сервисов для совместной работы, таких как Miro, на российские решения. Среди причин перехода респонденты называют невозможность оплаты, риск потери данных, политику компании-работодателя, желание снизить зависимость от зарубежных сервисов, необходимость объединить рабочие коммуникации на одной платформе, а также ограниченный набор функций у бесплатных версий продуктов ушедших вендоров. Чаще всего в качестве альтернативы пользователи выбирают «МТС Линк Доски», Holst, «Яндекс Доски».

Рост популярности российских инструментов для совместной работы подтверждается внутренней статистикой «МТС Линк». В I полугодии 2025 г. на платформе было создано на 55% больше новых онлайн-досок, чем за аналогичный период в 2024 г. Среднемесячное число активных пользователей выросло более чем в 3,5 раза.

«Уход Miro показал, какие последствия может повлечь зависимость от зарубежных разработок: в любой момент компании рискуют потерять доступ к привычным инструментам. Чтобы поддержать пользователей, мы еще в 2024 г. внедрили легкий импорт из Miro в наш сервис «Доски». Так компании смогли сохранить свои проекты, продолжить работу в привычной среде и при этом получить ключевые преимущества отечественных аналогов — стабильность и сохранность данных. В отличие от Miro, мы даем возможность развернуть наш сервис на собственных серверах — это критически важно для компаний с особыми требованиями к безопасности. Дополнительно от утечек информации компании защищает функция логирования, которую мы добавили в ответ на частые пользовательские запросы. По нашим прогнозам, до конца года 50-55% крупных российских компаний перейдет на отечественные онлайн-доски, и мы надеемся занять значительную долю рынка», — сказал руководитель продукта «Доски» от «МТС Линк» Тигран Басеян.

Сервис Miro ушел с российского рынка в 2022 г., однако продолжал работать для российских пользователей. 12 июня 2024 г. США расширили санкции, запретив предоставлять российским компаниям и гражданам ИT‑консалтинг, поддержку, облачные сервисы, а также программное обеспечение для управления проектами и проектирования. В связи с этим 12 сентября 2024 г. Miro закрыл для российских клиентов возможность пользоваться платными функциями. В результате российские компании и граждане лишились доступа к подписке и технической поддержке, а урезанный набор функций бесплатной версии оказался недостаточным для полноценной командной работы.

Опрос проводился в июле 2025 г. среди представителей крупных организаций из разных отраслей, включая ИT и высшее образование.