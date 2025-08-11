«Яндекс Маркет» начал поддерживать новые ПВЗ с помощью скидок

«Яндекс Маркет» тестирует новый способ поддержки партнеров: теперь за первый заказ в недавно открывшийся пункт выдачи заказа (ПВЗ) покупатель получит скидку 500 руб. Это поможет «молодым» точкам быстрее выйти на стабильный доход и обзавестись аудиторией. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Открытие пункта выдачи сопряжено, не только с расходами на аренду и ремонт, но и с тратами на продвижение – чтобы как можно больше людей узнало о новой точке. «Яндекс Маркет» помогает партнерам с этим – например, предоставляя офлайн рекламу в ЖК в первые месяцы работы пункта, а также подсвечивая его в «Картах». Новое решение призвано усилить поддержку и, таким образом, снизить затраты предпринимателей.

На данный момент акция работает для части ПВЗ, открытых в июне. Если такой пункт есть рядом с покупателем, то при оформлении заказа он увидит дополнительную скидку в 500 руб. Единственное условие — забрать товар именно в нем.

«Мы видим, что удобство и близость ПВЗ остаются ключевыми факторами при выборе способа получения заказа. Поэтому хотели бы, чтобы покупатели сразу узнавали о новых объектах, которые появились рядом с ними. Эта мера позволит быстрее привлечь внимание к ПВЗ, которые только открылись, и повысить их загрузку с первых дней работы», — отметила Полина Леонова, руководитель группы онбординга, обучения и комьюнити ПВЗ.

Ранее «Яндекс Маркет» втрое увеличил максимально возможное вознаграждение для пунктов за каждый выданный товар. Кроме того, маркетплейс расширил зону действия стартовых мер поддержки: теперь субсидии за открытие пунктов выдачи доступны более чем в 100 новых городах России, включая Красноярск, Ижевск, Липецк, Пензу и Омск.