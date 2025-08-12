CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС запустила финансовый сервис «МТС Накопления» с доходностью 21% годовых

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что первой среди операторов запустила финансовый сервис для хранения и преумножения денежных средств с доходностью 21% годовых. С помощью «МТС Накоплений» пользователи смогут получать ежедневный доход и выводить в любой рабочий день всю сумму со счета с полным сохранением накопленных процентов. Сервис доступен в приложении «Мой МТС». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый финансовый продукт ориентирован на широкий круг пользователей, которые хотят хранить сбережения с высоким доходом и иметь свободный доступ к своим деньгам. Средства на счете «МТС Накоплений» автоматически инвестируются в цифровые облигации МТС, которые обеспечивают стабильный доход без рыночных рисков. МТС гарантирует обратный выкуп облигаций по полной стоимости.

Минимальная сумма вложений составляет 100 руб. и не имеет ограничений по срокам. Открыть счет «МТС Накоплений» можно в приложении «Мой МТС» — достаточно пройти быструю регистрацию и пополнить счет. Все операции проводятся без комиссии, а обслуживание счета бесплатное.

«С запуском "МТС Накоплений“ мы создаем простой и понятный финансовый инструмент, который совмещает привычный пользователю формат накопительного счёта с возможностью реального инвестирования в развитие цифровой экономики. Средства, привлеченные через облигации, будут направлены на масштабные проекты по модернизации цифровой инфраструктуры МТС в регионах России. Это решение для пользователей, которые ценят прозрачность, доходность и свободу распоряжения средствами. При этом продукт остаётся интуитивно понятным даже для тех, кто раньше не инвестировал», — сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Техническая реализация сервиса обеспечена на базе платформы «МТС Инвестиции».

По данным исследования МТС, более 80% пользователей финансовых инструментов используют накопительные счета, а ключевым критерием выбора остается доходность. Однако лишь 46% опрошенных инвестируют — большинство отказывается от инвестиций из-за риска и сложности понимания механики. «МТС Накопления» отвечает на запросы пользователей, предоставляя инвестиционный инструмент в удобной и безопасной форме.

Более половины опрошенных выразили готовность рассматривать «МТС Накопления» как альтернативу традиционному накопительному счету, а треть — вкладу. Кроме того, продукт заинтересовал даже тех, кто предпочитает хранить деньги в наличной форме и 28% из них готовы перейти на цифровую модель сбережений.

