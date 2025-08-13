Аналитика «МТС AdTech» и «МТС Банка»: поколение альфа впервые обошло зумеров по количеству покупок на маркетплейсах

Аналитики «МТС AdTech» и «МТС Банка» провели исследование онлайн-шопинга среди россиян в июне-июле 2025 г. Почти 90% россиян делают покупки на маркетплейсах, а в тройку лидеров площадок для онлайн-шопинга вошли Ozon (85% опрошенных), Wildberries (72%) и «Яндекс Маркет» (49%). Наибольшую активность на маркетплейсах по количеству покупок впервые демонстрируют альфа.

Аналитики «МТС Банка» отмечают рост популярности маркетплейсов у россиян – за год количество транзакций увеличилось на 24%, а средний чек снизился на 5% до 2040 руб. На маркетплейсах представители поколения альфа совершают более 70% своих покупок, зумеры - каждую вторую онлайн-покупку, миллениалы — каждую третью, бумеры — каждую десятую, а поколение Х — менее 7%. Согласно данным «МТС Банка», поколение Х и бумеры показали самый высокий средний чек на маркетплейсах — около 1780 руб. У миллениалов — 1450 руб., а у зумеров и альфа — 1170 руб.

Самая чувствительная к рекламе возрастная группа — беби-бумеры, из них 36% чаще всего впервые узнает про товары или услуги, которые ранее не приобретали, из рекламы. Поколения альфа, Х, Y и Z больше внимания обращают на рекомендации на онлайн-площадках — 35%, 30%, 28% и 28% соответственно.

Каждый второй участник опроса признается в том, что переходит по ссылке во всплывающей рекламе или рекомендациях на онлайн-площадках. Если реклама соответствует запросу на покупку и предлагает что-то выгодное в категории товаров, которые пользователь собирается приобрести, 34% респондентов отмечают, что готовы совершить покупку.

«Анализ рынка рекламы показывает стабильный рост рекламного клаттера — пробиться к покупателям становится все сложнее, поэтому рекламодатели работают с узкими сегментами целевой аудитории. Тренд на изучение покупательских паттернов узких сегментов целевой аудитории будет только усиливаться. Поэтому рекламному рынку есть куда развиваться – предложения площадок и рекламных платформ все еще не покрывает всех потребностей рекламодателей», — отметил коммерческий директор «МТС AdTech» Артем Пуликов.