Только 8% россиян готовы платить за доступ к контенту сайтов и блогеров без рекламы — исследование РОМИР

Согласно исследованию РОМИР, подавляющее большинство россиян (92%) предпочитают пользоваться сайтами и смотреть блогеров бесплатно с рекламой. Лишь 8% готовы отказаться от рекламы в интернете за плату. Об этом CNews сообщили представители РОМИР.

Исследование также подтвердило, что реклама воспринимается большинством как необходимая часть цифровой среды. Так, 79% опрошенных считают, что она позволяет получать бесплатный и качественный контент, а 82% отмечают, что именно благодаря рекламным доходам СМИ, блоги и приложения могут функционировать, оплачивать труд сотрудников и создавать новые материалы.

При этом 18% респондентов уверены, что создание онлайн-контента возможно и без рекламных доходов.

В качестве альтернативных источников финансирования они называют спонсорство со стороны бизнеса и добровольные пожертвования. Однако почти четверть из этих опрошенных затрудняются представить, как именно сайты и блогеры смогут существовать без рекламы.

Роль рекламы выходит за пределы монетизации контента. По мнению 88% участников опроса, реклама — ключевой инструмент, который позволяет малому бизнесу находить свою аудиторию и развиваться. Более половины респондентов (64%) признались, что реклама помогает им принимать решения при выборе товаров и услуг.

