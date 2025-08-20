2ГИС добавил более 1500 туристических маршрутов на карту

В 2ГИС теперь можно найти туристические маршруты — для прогулок, походов, велопоездок, экскурсий и пробежек как в городе, так и за его пределами. В карточках маршрутов можно найти описание, длину, время в пути, рельеф и интересные точки — от природных красот до уютных кафе — если такие данные доступны. Теперь не нужно искать информацию о маршрутах в разных источниках — все собрано в одном месте — в 2ГИС. Геосервис покажет, где начинается маршрут и как проходит, поможет заранее понять, куда ведет тропа и где можно сделать остановку. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

В том числе в 2ГИС собраны все национальные туристические маршруты России — масштабные маршруты, проходящие через природные парки, исторические центры и культурные ландшафты. Они отображаются на карте с полной геометрией, отмечены ключевые участки и все возможные точки входа.

Сейчас на картах городов России доступно более 1 500 маршрутов, и их становится все больше.

Как это работает

Чтобы найти маршрут, достаточно ввести в строку поиска в 2ГИС запрос «туристические маршруты» или «турмаршруты» — отобразится список маршрутов. Можно выбрать любой и посмотреть в карточке описание, продолжительность или рельеф. Для прогулок в парке или в горах в геосервисе можно выбрать «природные маршруты» и «горные маршруты», для пробежек — «беговые маршруты», а для велопрогулок — «велосипедные маршруты». Если пользователя интересует определенный маршрут, найти его на карте можно по названию — например, туристический маршрут по Лермонтовским местам Пятигорска.

Часть маршрутов можно найти на карте — природные, спортивные трассы и главные городские маршруты. В карточке маршрутов можно найти полезную информацию, если такие данные доступны: техническая информация: название, тип маршрута, продолжительность и уровень сложности, ключевые точки, интересные места и их описания; информация об инфраструктуре: наличие парковки, связи или туалетов.

Природные маршруты

В 2ГИС представлены все национальные туристические маршруты, а также маршруты, проходящие через парки, заповедники и другие природные достопримечательности — можно посмотреть сложность, рельеф и продолжительность. Например, тропа по тисо-самшитовой роще в Сочи, прогулка по Каньону Псахо (Сочи) или тропа на Бештау (Кавказские Минеральные Воды).

Спортивные маршруты

2ГИС поможет найти маршруты для пробежки или велопрогулки по городу — от уютных парков до живописных набережных и лесных троп. А для тех, кто занимается спортом профессионально, в 2ГИС отметили спортивные трассы — это реальные, конструктивно обустроенные объекты: велотрассы, лыжероллерные трассы, шоссейные автодороги, трассы марафонов и терренкуры, отмеченные на местности. Такие маршруты можно увидеть на карте и перейти к ним прямо из 2ГИС — они подойдут как для регулярных тренировок, так и для участия в соревнованиях. Например, Олимпийская велотрасса в Москве, шоссейная трасса «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге или лыжероллерная трасса Лыжно-биатлонного комплекса Лаура в Красной поляне.

Городские и авторские маршруты

Включают в себя архитектурные прогулки, экскурсионные тропы, гастрономические туры или культурные маршруты. Они помогают лучше узнать город, пройтись по знаковым улицам, музеям, памятникам и интересным местам.

Кроме того, появились и тематические маршруты, например, маршруты по уличному искусству и арт-объектам, развлекательные семейные прогулки, барные маршруты или прогулки по воде. Их можно найти через поиск по запросу или названию. Например: Прогулочный маршрут по Замоскворечью, маршрут «Мир Пречистенки и Арбата» в Москве или барный маршрут «От Пяти углов до квартала писателей в Петербурге».

«Развитие внутреннего туризма — это устойчивая тенденция, и мы видим, как растет интерес пользователей к форматам путешествий внутри страны. Пешие маршруты, хайкинг, городские прогулки все чаще становятся частью повседневной жизни. Но до сих пор эта история была сложной: приходилось собирать информацию по разным источникам, искать точки старта и направления. Мы в 2ГИС решили эту боль — теперь вся важная информация о маршрутах собрана в одном месте. Маршруты легко найти, посмотреть, где они начинаются, как проходят и сколько времени займут — чтобы время уходило на впечатления, а не на поиски информации», — сказал менеджер продукта «Транспорт» в 2ГИС Дмитрий Шварц.

Туристические маршруты уже доступны в актуальной версии приложения 2ГИС на iOS и Android.