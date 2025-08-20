Фонд «Обнаженные сердца» перевел ключевые онлайн-платформы в облако от VK Tech

VK Tech бесплатно предоставила фонду вычислительные мощности VK Cloud для хостинга основного сайта nakedheart.ru и информационной онлайн-платформы nakedheart.online. Эти ресурсы являются основными каналами коммуникации с благополучателями, специалистами, донорами и широкой аудиторией. Об этом CNews сообщили представители VK.

Фонд «Обнаженные сердца» — благотворительная организация, созданная Натальей Водяновой в 2004 г. для помощи людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии. Вычислительные мощности VK Cloud обеспечивают стабильную работу сайтов Фонда, которые содержат большое количество информационных, образовательных и мультимедийных материалов.

Производительная и легко масштабируемая ИТ-инфраструктура особенно необходима информационной платформе nakedheart.online, где постоянно растет объем размещенных видеолекций, экспертных статей и методических материалов.

«На сегодняшний день оба сайта фонда работают стабильно и без сбоев. Размещение на платформе VK Cloud позволяет фонду оптимизировать расходы и направлять освободившиеся средства на программную деятельность, связанную с поддержкой людей с нарушениями развития. Мы ощущаем поддержку и технологическую надежность со стороны VK Tech и ценим это партнерство как пример социальной ответственности бизнеса», — отметила Саша Минина, руководитель диджитал-проектов и маркетинга фонда «Обнаженные сердца».

«Мы рады, что можем поддержать работу благотворительных организаций. Например, для фонда «Обнаженные сердца» мы предоставляем облачные ресурсы платформы VK Cloud, чтобы снять с сотрудников Фонда часть задач, связанных с настройкой и администрированием ИТ-инфраструктуры», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.