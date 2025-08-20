CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Роса» запустила портал разработчика и открывает среду разработки

НТЦ ИТ «Роса» запустил новый портал разработчика developer.rosa.ru — единый ресурс для создания и тестирования приложений под российскую мобильную операционную систему «Роса Мобайл» и устройства «Р-Фон» и «Р-Таб». Это первая официальная площадка, где собраны все необходимые материалы для разработчиков: документация, установочные пакеты для Windows, macOS и Ubuntu, дизайн-гайды, библиотека «Роса Контролов», примеры кода и инструменты для тестирования, включая уникальный симулятор «Роса Мобайл». Портал создан для того, чтобы разработчики могли сосредоточиться на функционале и пользовательском опыте, получая доступ к проверенным официальным инструментам и подробным инструкциям.

Симулятор «Роса Мобайл», работающий в операционной системе «Роса Фреш», воссоздает рабочий стол мобильной ОС и позволяет запускать простые приложения, не требующие специфического оборудования, что делает его удобным для отладки интерфейсов и компонентов, не связанных с устройством. Разработчики могут использовать его для быстрой проверки идей и демонстрации функций без необходимости устанавливать приложение на физическое устройство.

«Мы хотели дать разработчикам возможность начинать работу с «Роса Мобайл» максимально быстро, без необходимости иметь под рукой устройство. Симулятор позволяет протестировать интерфейсы и логику приложения, а при переходе на реальный «Р-Фон» или «Р-Таб» разработчику остается лишь оптимизировать работу под конкретное железо», — отметил Юрий Сорочкин, руководитель отдела разработки мобильной ОС НТЦ ИТ «Роса».

На портале доступна среда разработки для всех популярных операционных систем: для Windows предлагается установка в несколько кликов с готовой настройкой окружения, для macOS — подробная инструкция по настройке и подключению эмулятора, а для Ubuntu — пошаговое руководство с установкой Visual Studio Code, плагина «Роса Мобайл», Docker и Oracle VM VirtualBox с образом виртуального устройства, а также поддержкой сборки под архитектуру aarch64 через qemu-user-static, что позволяет работать с мобильными ARM-устройствами на x86-64 системах.

Портал разделен на тематические блоки: в новостях публикуются анонсы и события компании, в разделе релизов — обновления прошивок «Р-Фон» и «Р-Таб», отдельно представлена информация о «Роса Мобайл» и ее сервисах, системных приложениях, «Роса ID» как единой системе авторизации, а также страницы о «Р-Фон» и «Р-Таб» с техническими характеристиками и информацией о совместимости. В разделе «Роса ТехТолк» можно найти анонсы мероприятий и записи прошедших встреч с разработчиками.

Раздел дизайна содержит гайдлайны, ссылки на макеты в Figma и историю разработки интерфейсов, а библиотека «Роса Контролов» предоставляет описание и примеры использования стандартных элементов интерфейса — кнопок, полей ввода, переключателей, выпадающих списков и других компонентов, обеспечивающих единообразный пользовательский опыт. Для ускорения работы доступны примеры кода трех приложений: Hello, World для знакомства с API, «Роса Миграция» для демонстрации переноса данных и «Роса Заметки» как пример полнофункционального приложения с созданием, редактированием и удалением записей.

Раздел поддержки содержит базу знаний и форму обращения в техподдержку, а в блоке «Сотрудничество» можно подать заявку на совместную работу с НТЦ «ИТ Роса». Часть материалов портала доступна только после авторизации: зарегистрированные пользователи могут скачивать установщики среды разработки и симулятора, получать доступ к закрытой документации и API, а также обращаться за технической поддержкой. Регистрация проста и занимает несколько минут.

Запуск developer.rosa.ru стал важным шагом в развитии экосистемы «Роса», предоставив разработчикам единый набор инструментов, возможность развернуть окружение на любой ОС, тестировать приложения без физического устройства, использовать официальные UI-компоненты и гайдлайны, а также напрямую взаимодействовать с разработчиками платформы.

