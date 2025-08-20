CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сервис «Гаранта» на базе ИИ-ассистента «Искра» теперь может анализировать судебные решения

Весной 2025 г. была реализована возможность подготовки ответов на правовые вопросы, а также создания прототипов документов с помощью нового сервиса «Искра», основанного на последних достижениях генеративного искусственного интеллекта и собственных разработках компании «Гарант». Десятки тысяч пользователей ежедневно обращаются к правовому ИИ-ассистенту и решают свои правовые вопросы.

В августе 2025 г. вышел новый функционал: теперь «Искра» сможет анализировать судебные решения. Открыв любое судебное решение в системе «Гарант», представленное как в основном комплекте, так и в «Банке судебной практики», пользователь увидит новую вкладку «Анализ документа с Искрой», в которой можно попросить «Искру» пересказать содержание изучаемого судебного акта, привести доводы истца (эти промты предустановлены) либо задать ей свой вопрос. Об этом CNews сообщили представители «Гаранта».

За несколько секунд «Искра» проанализирует судебное решение и даст емкий смысловой ответ. При этом суть судебного решения «Искра» изложит простым языком и сделает понятным даже сложный для восприятия текст.

При желании в специальном поле для ввода текста можно продолжить диалог, задать дополнительные вопросы или уточнить интересующие детали по анализируемому судебному решению.

Новый функционал правового ИИ-ассистента сэкономит время и силы пользователей. Инструмент будет интересен юристам, адвокатам, бухгалтерам и руководителям.

