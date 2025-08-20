CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Стор» от «Точка Банка» стал доступен для всех предпринимателей

«Точка Банк» открыл сервис для создания интернет-магазинов «Стор» для всех предпринимателей. Теперь любой бизнес может бесплатно запустить витрину с товарами за пять минут вне зависимости от того, в каком банке у них открыт основной счет. В сентябре 2025 г. такая возможность появится и для работы с услугами. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка»

Физические лица и самозанятые также могут создавать витрины и принимать заявки, но для приема оплат и выдачи чеков нужен счет в банке. Например, через банк самозанятые могут бесплатно открыть ИП на НПД: налоги останутся прежними, но появится полный доступ к функционалу.

Новые функции, которые уже доступны предпринимателям

- Агрегатор доставок. Предприниматели получили доступ к более чем 17 тыс. пунктов выдачи заказов по всей России, а в ближайшее время этот список расширится до 60 тыс. за счет интеграции с СДЭКом и «Почтой России». Продавец рассчитывает на каких условиях будет производиться оплата доставки – за счет покупателя, продавца или по модели 50/50.

- Поддержка системы «Честный знак» для компаний, работающих с маркированной продукцией. Теперь товары проданные через «Стор» будут автоматически выводится из оборота.

- Развитие решений для сферы услуг. Например, предприниматели из сегмента образования активно используют «Стор» для продажи курсов: они размещают материалы размещаются в закрытых Telegram-каналах, которые невозможно скопировать или скачать, и при оплате через сервис ссылка для доступа отправляется автоматически. Формат оказался популярным у малого бизнеса и при этом остается бесплатным. С сентября 2025 г. этот функционал станет доступен не только клиентам, но и всем пользователям.

- Продажа электронных товаров, где покупатель получает ссылку или код доступа сразу после оплаты.

- Импорт товаров из маркетплейсов.

- Массовое редактирование ассортимента и расширенное добавление характеристик.

«Мы сделали «Стор» открытым для всех, потому что технологичные сервисы должны помогать предпринимателям начать продажи в тот момент, когда у них появилась идея. Независимо от банка, любой пользователь может зайти и протестировать продукт. «Стор» уже собрал все функции, нужные для работы, и готов масштабироваться – именно поэтому мы открываем его для всех. Сервис особенно востребован среди малого бизнеса и сохраняет главное преимущество – это самый быстрый способ создать интернет-магазин в России. Всего за пять минут можно получить готовый сайт с товарами или услугами, с подключенной оплатой, выдачей чеков и доставкой, не тратя время на лишние настройки, договора с банками и логистическими операторами», – отметил лидер сервиса «Стор» от «Точка Банка» Николай Нафтулин.

