«2ГИС» представил детский профиль с уведомлениями и историей перемещений

«2ГИС» запустил детский профиль в функции «Друзья на карте», чтобы родители могли видеть, где находится ребёнок, получать уведомления о его передвижениях и просматривать историю маршрутов за день. Это поможет семьям быть ближе и спокойнее каждый день. Функция бесплатна для всех и уже доступна — достаточно обновить приложение до последней версии «2ГИС» на iOS или Android.

Функция «Друзья на карте» появилась в «2ГИС» в 2023 г. Она позволяет делиться своей локацией с близкими, видеть, где кто находится, куда движется, обмениваться эмодзи или общаться в чатах — личных или групповых. Детский профиль стал логичным продолжением — теперь семья может быть на связи, не перебивая день сообщениями «где ты?».

С появлением детского профиля возможности функции адаптированы для родителей и работают с особым уровнем защиты: ребёнок не может отключить передачу локации родителю, удалить его или отвязать учётную запись.

«Друзья на карте» уже давно помогают людям чувствовать близость — просто зная, что кто-то рядом, даже без слов. А с детским профилем в «2ГИС» появился особенно тёплый, семейный контекст. Он помогает в обычных, но таких важных ситуациях: увидеть, что ребёнок уже в школе — и спокойно вернуться к своим делам; получить уведомление, что он ушёл домой — и начать готовить ужин; убедиться, что дочь села в автобус — и не писать «ты где?» каждую минуту. Это простые вещи, но именно они дают родителям главное — спокойствие и уверенность», — сказала руководитель сервиса Social и пользовательского контента в «2ГИС» Марина Коневских.

Чтобы подключить детский профиль для ребёнка, нужно зайти в приложение «2ГИС», добавить в друзья ребёнка. Если ребёнок уже в друзьях — открыть его профиль в «2ГИС» и нажать кнопку «Сделать аккаунт детским» (подключить можно только аккаунт ребёнка младше 14 лет). После подключения придёт одноразовый код, который нужно ввести на устройстве ребёнка. После введения кода на устройстве ребёнка аккаунт станет детским.

С этого момента родитель будет видеть отображение текущей локации ребёнка, уровень заряда телефона. Дополнительно можно настроить уведомления о посещении или уходе из определённых мест (например, школа или дом). А ещё ребёнок будет выделяться специальным маркером и всегда заметен на карте — чтобы не потеряться среди других контактов. «Особая плашка» и приоритет в выдаче позволяют найти его буквально за секунду.

Предусмотрены и push-уведомления о новых друзьях ребёнка — если ребёнок кого-то добавит, родитель узнает об этом сразу. Если ребёнок выключит телефон, отключит геолокацию или устройство надолго потеряет связь — родитель получит оповещение, что передача данных временно недоступна.

При этом детский профиль сохраняет все ключевые возможности «2ГИС»: можно строить маршруты прямо до ребёнка, а он увидит в виджете, через сколько минут вы приедете. И наоборот — если ребёнок идёт к вам, вы сможете отследить его путь. Удобная навигация, подробные карты, точные адреса и маршруты — всё это работает и в детском профиле, чтобы семья оставалась на связи и чувствовала себя увереннее в повседневных делах.

Совсем скоро станет доступна и история перемещений — она поможет родителям понимать, где бывает ребёнок, замечать отклонения от привычного маршрута и вовремя реагировать, если что-то идёт не так. При этом геолокацию можно скрыть от остальных друзей в стандартном режиме, а история перемещений будет доступна только родителю. Это фиксированные настройки — они не меняются по ошибке или случайности.

Детский профиль создан для пользователей младше 14 лет. Когда ребёнок становится старше, профиль можно отвязать — и он превращается в обычный — можно видеть его локацию, переписываться, настраивать уведомления и оставаться на связи, как и раньше, без дополнительных ограничений — как с любым другим контактом.

Функция бесплатна для всех и уже доступна в актуальной версии «2ГИС» на iOS и Android — достаточно обновиться до последней версии.