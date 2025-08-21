CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Авто.ру» упрощает выбор автомобиля: нейросеть покажет главное в отзывах реальных автовладельцев из «Бортжурнала»

«Авто.ру» применил технологию машинного обучения для анализа отзывов автовладельцев и подготовки основных выводов об эксплуатации модели, в которых отражаются главные преимущества и недостатки владения. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Теперь при выборе автомобиля больше не нужно тратить время на чтение сотен отзывов в поиске полезных сведений. Тем более, что сделать это достаточно сложно, поскольку с 2015 г. пользователи «Авто.ру» опубликовали более 100 тыс. записей о своем опыте эксплуатации автомобилей, и ежедневно появляются несколько новые. Суммаризация отзывов с помощью YandexGPT анализирует мнения водителей по 17 ключевым аспектам: от внешнего вида, шумоизоляции и работы мультимедиа до расхода топлива, качества сборки, динамики, обзорности, стоимости обслуживания и надежности.

avt1.jpg

Авто.ру

Блок суммаризации встроен в карточку модели в «Каталоге» и «Бортжурнале». В нем выделены самые упоминаемые характеристики с оценкой – положительной или отрицательной. Кроме цветовой индикации мнений владельцев, у пользователей есть возможность посмотреть как распределяются предпочтения по каждой из характеристик, почитать наиболее информативные цитаты из отзывов и их полные версии. Блок суммаризации отзывов доступен для всех пользователей «Авто.ру» на сайте и в мобильном приложении.

«Авто.ру предлагает оригинальное технологическое решение, основанное на собственной экспертизе и уникальной базе данных, чтобы пользователи могли принимать взвешенное решение о покупке своей следующей машины, — сказал Иван Стефу, менеджер по продукту «Бортжурнал Авто.ру». – Еще одно преимущество «Бортжурнала» в том, что здесь оперативно появляются отзывы на самые новые модели, что позволяет изучить реальный опыт их эксплуатации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Samsung, Xiaomi и другие согласились ставить в смартфоны госмессенджер Max. Его будут встраивать в Ozon, Wildberries и «Авито»

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, продающего досье на россиян

Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями

Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: