Бизнес «ВКонтакте» сможет закреплять отзывы

«ВКонтакте» запускает новую функцию для бизнес-сообществ — «Закрепленный отзыв». Она дает возможность владельцам бизнес-страниц закреплять в верхней части раздела отзывов наиболее релевантные и подробные оценки. Закрепленный отклик отображается первым и помогает сформировать имидж продавца — по желанию бизнес может откреплять его или заменять другим. Стоимость функциональности составляет 990 руб. в месяц. Первый месяц можно протестировать за 1 руб.

«Новая функциональность поможет бизнесу закрепить отзыв, который содержит максимально полезную обратную связь. Это поможет пользователям сразу увидеть информативную оценку, а бизнес-сообществам — акцентировать внимание аудитории на сильных сторонах бренда, основных качественных характеристиках товара или услуги», — сказала CPO продуктов для СMБ «ВКонтакте» Диана Фомина.

