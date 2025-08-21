CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Дмитрий Григоренко: Цифровизация – драйвер развития российских городов

На сегодняшний день цифровизация является неотъемлемой частью проектов комплексного развития городов России. Современные технологии – это ключевой драйвер создания комфортной и безопасной среды для горожан. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер подчеркнул, что инструментами комплексного территориального развития становятся искусственный интеллект, системы управления транспортными потоками, цифровые государственные услуги, а также биометрические технологии. Так, в Республике Татарстан тестируется сервис защищенного прохода в школы с использованием биометрии. Он станет альтернативой карточкам и пропускам. Специальное оборудование уже установлено в 20 пилотных школах региона.

«Как и в любых других сервисах, применение биометрии для прохода в учебные заведения строго добровольно. Учащиеся и их родители будут самостоятельно решать, нужно ли подключать такую услугу. Новая технология приходит на смену картам и пропускам. В отличие от пропуска – ее нельзя потерять или передать постороннему человеку. Это значит, что периметр учебного заведения становится еще безопаснее, упрощается мониторинг посещаемости, а родители всегда будут достоверно знать, что их ребенок в школе», – сказал Дмитрий Григоренко.

В основе сервиса лежат российские программные и аппаратные решения. Все установленные в школах устройства сертифицированы и одобрены к применению отраслевыми регуляторами.

Сервис реализован на базе Единой биометрической системы. Это государственная информационная платформа, с помощью которой предоставляются различные услуги. Среди них: бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других.

Каждый пользователь системы самостоятельно управляет своими данными. На портале «Госуслуг» можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.

