Doma.ai: почти половина россиян старше 50 лет оплачивают ЖКУ онлайн

Платформа Doma.ai провела исследование, чтобы понять, как старшее поколение осваивает цифровое взаимодействие с управляющими компаниями. Большинство россиян старше 50 лет уже используют онлайн-сервисы для оплаты счетов и контроля начислений, оставляют заявки через приложения и даже подключаются к домовым чатам. Так, в возрастной группе 50-60 лет 48% респондентов самостоятельно совершают платежи и проверяют квитанции онлайн, в категории 60-70 лет этот показатель составляет 36%, а среди тех, кому за 70, цифровую финансовую активность демонстрируют 23%. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

Исследование основывается на данных внутреннего опроса, проведенного с 15 мая по 15 августа 2025 г. среди 1500 россиян старшего возраста (по 500 человек в возрастных группах 50-60, 60-70 и 70-80 лет) в различных регионах страны.

Исследование показало, что в группе 50-60 лет онлайн-оплату выбирают 48% респондентов (242): 29% через банковские приложения, 11% – на сайтах или в приложениях УК, еще 8% – в сервисах поставщиков. Соответственно, офлайн остается у 52% (258). В категории 60-70 лет доля цифровых плательщиков ниже – 36% (119): 22% пользуются банковскими сервисами, 8% – приложениями УК, 6% – платформами поставщиков, а 64% (321) сохраняют привычку к традиционным каналам. Среди тех, кому за 70, цифра снижается до 23% (117): 13% оплачивают через банки, 6% – на сайтах УК, 4% – у поставщиков, и, соответственно, 77% (383) остаются в офлайне.

При этом характер взаимодействия с УК заметно отличается в зависимости от возраста – прежде всего по выбору канала коммуникации. Среди обратившихся граждан 50-60 лет 28% (141) предпочли оставить заявку через цифровые каналымобильные приложения, личный кабинет на сайте УК или чат-бот, а 72% (359) воспользовались традиционным телефоном либо личным визитом в офис. В группе 60-70 лет соотношение сильно смещено в сторону офлайна: только 17% (86) выбрали онлайн-сервисы, тогда как 83% (414) звонили или приходили лично. У самых возрастных респондентов (70-80 лет) доля цифровых обращений составила 6% (29). 94% пенсионеров (471) при возникновении вопроса предпочли напрямую позвонить диспетчеру либо обратиться в УК при личной встрече.

Аналитики Doma.ai выяснили, что 21% (311) жителей старшего возраста не сталкиваются с какими-либо трудностями и уверенно используют цифровые сервисы для взаимодействия с управляющей компанией, и эта доля постепенно растет. Вместе с тем 53% (797) отметили сложности с интерфейсами и необходимость помощи со стороны близких, 14% (205) сообщили об отсутствии подходящих устройств, а 12% (187) по привычке предпочитают личные визиты или звонки, испытывая недоверие к онлайн-платежам.

«Когда мы только начинали заниматься автоматизацией ЖКХ 15 лет назад, главным вопросом было: а как же люди старше 50? Казалось, что у них нет ни компьютеров, ни навыков, и они никогда не перейдут в цифровую среду. Тогда это казалось непреодолимым барьером для всех, а не только для людей старшего возраста. Сегодня мы видим обратное: пенсионеры оплачивают счета онлайн, оставляют заявки через приложения, подключаются к чатам. И это главное достижение цифровизации — возможность для старшего поколения уверенно пользоваться тем, что еще недавно казалось недосягаемым», – отметил исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.

