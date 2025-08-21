«Гэндальф» провела редизайн сайта компании «Бизнес-форум»

Компания «Бизнес-форум», официальный франчайзи «1С» в Республике Хакасия, с помощью компании «Гэндальф» провела редизайн своего официального сайта.

У «Бизнес-форума» возник ряд сложностей с корпоративным сайтом. Отсутствие внутренних разработчиков привело к тому, что первоначальный ресурс был создан внешним подрядчиком на основе шаблона. Результат оказался неудовлетворительным: сайт работал некорректно, страницы выглядели непривлекательно и плохо выполняли свои маркетинговые функции. Стремясь получить качественный и функциональный инструмент, компания обратилась к знакомому партнеру в сфере ИТ – «Гэндальф», имея положительный опыт совместной работы по ERP-проектам.

Специалисты «Гэндальф» начали с пробных технических работ, одобренных заказчиком. Затем был проведен детальный аудит существующего сайта, обнаруживший значительный перечень задач и недоработок. Все выявленные проблемы оценили и согласовали с клиентом, а для наглядности сформировали таблицу с оценкой трудозатрат. Учитывая объем, команда «Гэндальф» расставила приоритеты в задачах и определила последовательность действий.

Основные усилия были направлены на редизайн. Специалисты полностью переработали дизайн главной и ключевых страниц, внесли функциональные изменения практически в каждый раздел и существенно доработали блок, отвечающий за продвижение. Его модернизировали за счет внедрения SEO-оптимизированных карточек и специальных разделов для повышения позиций в поисковой выдаче. Дополнительно выпустили SEO-оптимизированные статьи.

Особое внимание уделили ключевым для бизнеса страницам. Приоритетной была страница услуг сопровождения (ИТС), так как именно на нее направлялась реклама. Изначально она содержала лишь скучный текст и пару изображений.

Разработчики «Гэндальф» совместно с маркетологом создали новую концепцию, преобразовав ее в информативный и динамичный инструмент. Также был реализован четкий функционал и интерактивный элемент – слайдер с вопросами, позволяющий пользователю получить расчет и оставить заявку на услугу напрямую.

Следующим этапом стал редизайн разводящих страниц каталога услуг. После согласования дизайна провели лаконичную переработку элементов каталога. Маркетолог обогатил информацию в описаниях услуг SEO-текстами для продвижения. На текущий момент обновлены описания самых ходовых услуг и товаров.

Помимо визуального обновления, критически важной была детализация страниц товаров и сервисов. Для корректного отображения продуктов, особенно с несколькими тарифными планами, пришлось видоизменять блоки. Так, цены были вынесены в наглядные сводные таблицы для удобства сравнения клиентами.

В рамках текущего сопровождения сайта постоянно вносятся точечные, но значимые улучшения. Осуществляется оперативное размещение баннеров с информацией о мероприятиях «1С». Проведено обновление логотипов клиентов в блоке «Нам доверяют». Также разработан новый раздел, посвященный внедрениям, с размещением кейсов компании «Бизнес-форум»: дизайн был согласован, отрисован и наполнен конкретными проектами. Помимо этого, выполнена полная переработка страницы «О нас»: вместо текстового контента без визуального сопровождения реализована структурированная подача информации с тематическими изображениями каждого блока и инфографикой.

Комплексная работа «Гэндальф» позволила компании «Бизнес-форум» преодолеть последствия неудачной первоначальной разработки. Сайт приобрел современный, привлекательный вид и стабильную работу. Ключевые страницы, особенно по сопровождению, стали мощными инструментами конверсии благодаря интерактивным элементам и продуманной подаче информации. Внедрение SEO-оптимизации способствовало росту видимости сайта в поисковых системах. В последние полгода (декабрь 2024 – май 2025) наблюдается значительное улучшение ключевых показателей: число посетителей увеличилось на 14%, глубина просмотра выросла на 42%, а процент отказов сократился на 18%

Руководитель направления продаж и маркетинга компании «Бизнес Форум» Алена Обшитош сказала: «Выражаем искреннюю благодарность команде «Гэндальф» за комплексный редизайн нашего корпоративного сайта и техническое сопровождение проекта. До начала сотрудничества мы сталкивались с проблемами: сайт, созданный ранее на шаблонной основе, работал нестабильно, выглядел устаревшим и не выполнял своих маркетинговых задач. Нам нужен был современный, функциональный инструмент для привлечения клиентов, и команда справилась с этой задачей на высшем уровне. Благодаря детальному аудиту и поэтапному подходу специалисты полностью переработали ключевые страницы, усилили их функционал и внедрили интерактивные элементы. Особое внимание было уделено разделам сопровождения и каталогу услуг — теперь они не просто информируют, а активно вовлекают клиента, помогая ему оставить заявку и получить консультацию по услугам в пару кликов. Отдельно отмечаем высокий уровень SEO-оптимизации, что позволило улучшить позиции в поисковой выдаче и увеличить посещаемость сайта. Уже через полгода после внедрения изменений мы наблюдаем значительный рост эффективности ресурса. Команда «Гэндальф» зарекомендовала себя как надежный партнер, способный быстро реагировать на задачи, предлагать эффективные решения и внедрять их без потери качества. Сегодня наш сайт — это современная, удобная и продающая платформа, которая помогает нам укреплять позиции на рынке и привлекать новых клиентов».