CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Гэндальф» провела редизайн сайта компании «Бизнес-форум»

Компания «Бизнес-форум», официальный франчайзи «1С» в Республике Хакасия, с помощью компании «Гэндальф» провела редизайн своего официального сайта.

У «Бизнес-форума» возник ряд сложностей с корпоративным сайтом. Отсутствие внутренних разработчиков привело к тому, что первоначальный ресурс был создан внешним подрядчиком на основе шаблона. Результат оказался неудовлетворительным: сайт работал некорректно, страницы выглядели непривлекательно и плохо выполняли свои маркетинговые функции. Стремясь получить качественный и функциональный инструмент, компания обратилась к знакомому партнеру в сфере ИТ – «Гэндальф», имея положительный опыт совместной работы по ERP-проектам.

Специалисты «Гэндальф» начали с пробных технических работ, одобренных заказчиком. Затем был проведен детальный аудит существующего сайта, обнаруживший значительный перечень задач и недоработок. Все выявленные проблемы оценили и согласовали с клиентом, а для наглядности сформировали таблицу с оценкой трудозатрат. Учитывая объем, команда «Гэндальф» расставила приоритеты в задачах и определила последовательность действий.

Основные усилия были направлены на редизайн. Специалисты полностью переработали дизайн главной и ключевых страниц, внесли функциональные изменения практически в каждый раздел и существенно доработали блок, отвечающий за продвижение. Его модернизировали за счет внедрения SEO-оптимизированных карточек и специальных разделов для повышения позиций в поисковой выдаче. Дополнительно выпустили SEO-оптимизированные статьи.

Особое внимание уделили ключевым для бизнеса страницам. Приоритетной была страница услуг сопровождения (ИТС), так как именно на нее направлялась реклама. Изначально она содержала лишь скучный текст и пару изображений.

Разработчики «Гэндальф» совместно с маркетологом создали новую концепцию, преобразовав ее в информативный и динамичный инструмент. Также был реализован четкий функционал и интерактивный элемент – слайдер с вопросами, позволяющий пользователю получить расчет и оставить заявку на услугу напрямую.

Следующим этапом стал редизайн разводящих страниц каталога услуг. После согласования дизайна провели лаконичную переработку элементов каталога. Маркетолог обогатил информацию в описаниях услуг SEO-текстами для продвижения. На текущий момент обновлены описания самых ходовых услуг и товаров.

Помимо визуального обновления, критически важной была детализация страниц товаров и сервисов. Для корректного отображения продуктов, особенно с несколькими тарифными планами, пришлось видоизменять блоки. Так, цены были вынесены в наглядные сводные таблицы для удобства сравнения клиентами.

В рамках текущего сопровождения сайта постоянно вносятся точечные, но значимые улучшения. Осуществляется оперативное размещение баннеров с информацией о мероприятиях «». Проведено обновление логотипов клиентов в блоке «Нам доверяют». Также разработан новый раздел, посвященный внедрениям, с размещением кейсов компании «Бизнес-форум»: дизайн был согласован, отрисован и наполнен конкретными проектами. Помимо этого, выполнена полная переработка страницы «О нас»: вместо текстового контента без визуального сопровождения реализована структурированная подача информации с тематическими изображениями каждого блока и инфографикой.

Комплексная работа «Гэндальф» позволила компании «Бизнес-форум» преодолеть последствия неудачной первоначальной разработки. Сайт приобрел современный, привлекательный вид и стабильную работу. Ключевые страницы, особенно по сопровождению, стали мощными инструментами конверсии благодаря интерактивным элементам и продуманной подаче информации. Внедрение SEO-оптимизации способствовало росту видимости сайта в поисковых системах. В последние полгода (декабрь 2024 – май 2025) наблюдается значительное улучшение ключевых показателей: число посетителей увеличилось на 14%, глубина просмотра выросла на 42%, а процент отказов сократился на 18%

Руководитель направления продаж и маркетинга компании «Бизнес Форум» Алена Обшитош сказала: «Выражаем искреннюю благодарность команде «Гэндальф» за комплексный редизайн нашего корпоративного сайта и техническое сопровождение проекта. До начала сотрудничества мы сталкивались с проблемами: сайт, созданный ранее на шаблонной основе, работал нестабильно, выглядел устаревшим и не выполнял своих маркетинговых задач. Нам нужен был современный, функциональный инструмент для привлечения клиентов, и команда справилась с этой задачей на высшем уровне. Благодаря детальному аудиту и поэтапному подходу специалисты полностью переработали ключевые страницы, усилили их функционал и внедрили интерактивные элементы. Особое внимание было уделено разделам сопровождения и каталогу услуг — теперь они не просто информируют, а активно вовлекают клиента, помогая ему оставить заявку и получить консультацию по услугам в пару кликов. Отдельно отмечаем высокий уровень SEO-оптимизации, что позволило улучшить позиции в поисковой выдаче и увеличить посещаемость сайта. Уже через полгода после внедрения изменений мы наблюдаем значительный рост эффективности ресурса. Команда «Гэндальф» зарекомендовала себя как надежный партнер, способный быстро реагировать на задачи, предлагать эффективные решения и внедрять их без потери качества. Сегодня наш сайт — это современная, удобная и продающая платформа, которая помогает нам укреплять позиции на рынке и привлекать новых клиентов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арестован оператор крупнейшего в истории ботнета для DDoS-атак. Им оказался 22-летний зумер

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Чудовищная «дыра» в приложении позволяла всем желающим заказывать бесплатную еду в McDonald's

Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Microsoft перекрыла китайским компаниям доступ к оповещениям о «дырах» в софте

В Ozon логистический коллапс. Склады перегружены, фуры не разгружаются сутками, заказы задерживаются. Ozon частично признает проблему

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: