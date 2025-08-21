CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС присоединила к сети LTE еще пять малых населенных пунктов Якутии

МТС сообщает о расширении LTE-покрытия на территории Республики Саха (Якутия). Мобильную связь и высокоскоростной интернет МТС получили жители еще пяти малых населенных пунктов, в каждом из которых проживают менее 350 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС появились в населенных пунктах пяти районов Якутии. Быстрый интернет запущен в трех селах с населением менее 250 человек: Сэргэ-Бэс Амгинского района, Люксюгюн Кобяйского улуса, расположенного на региональной автодороге «Лючинская» и Едей Нюрбинского улуса, через которое проходит автомобильная дорога А-331 «Вилюй». Также сеть МТС появилась в двух населенных пунктах с количеством жителей около 300 человек, в частности в селе Ергелех Намского улуса и селе Дабан Олекминского улуса.

Создание цифровой инфраструктуры поможет еще почти 1600 сельских жителей не только быть на связи и на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами, но и развивать в своих населенных пунктах сельское хозяйство, образование и туризм. Кроме того, водители авто, проезжающие мимо этих сел, смогут оставаться на связи в пути и использовать навигатор.

«Многие села республики расположены далеко от административных центров и жителям малых и удаленных населенных пунктов, также, как и горожанам, необходимо иметь онлайн-доступ к социально-значимым ресурсам – порталам государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банкингу и многим другим. Для этого мы продолжаем участвовать в проекте устранения цифрового неравенства в регионе и покрывать высокоскоростным мобильным интернетом населенные пункты, оторванные от «большой земли»», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

