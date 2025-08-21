CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС улучшила мобильный интернет в алтайском «муравейнике»

МТС обновила покрытие мобильной связи в Чемальском районе Республики Алтай. Специалисты отключили 3G и перераспределили освободившиеся частоты в пользу современного LTE. Теперь одномоментно без потери скорости к сети смогут подключаться на треть больше абонентов, чем ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение качества связи жители и гости Чемальского района почувствуют в самых популярных туристических локациях — самом селе Чемал, в селах Турбаза «Катунь», Элекмонар, Узнезя, а также рядом с горой Бешпек. Усовершенствовать покрытие удалось за счет рефарминга — перевод частот не соответствующего современным требованиям 3G на стандарт LTE.

«Рефарминг в Чемальском районе — наш вклад в развитие одного из самых популярных туристических маршрутов Алтая. Высокоскоростной интернет доступен в большинстве сел вдоль Чемальского тракта. Гости республики смогут делиться впечатлениями в режиме реального времени — будь то виды с подвесного моста в Чемале, древние петроглифы в Узнезе или берега Катуни у Элекмонара. Для местных жителей хорошая связь — это, в том числе, возможности для развития бизнеса», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Чемал нередко называют «муравейником» по двум причинам. Название села происходит от алтайского чымал — «муравей»; «муравейник», а еще здесь с каждым годом все больше туристов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Ozon логистический коллапс. Склады перегружены, фуры не разгружаются сутками, заказы задерживаются. Ozon частично признает проблему

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

Россияне уходят из Рунета. Домены .ru и .рф стремительно теряют популярность

Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей

Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий

Если «дочка» SAP хочет перенести данные российского клиента на зарубежный сервер, с ней можно разорвать договор, и это законно

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: