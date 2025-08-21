CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Опрос Билайна: почти 90% клиентов уверены, что нейросети помогают экономить в путешествиях

Порядка 90% опрошенных клиентов Билайна считают, что с помощью нейросетей можно снизить расходы в путешествиях. Такие результаты представил сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» Билайна, изучив* мнение респондентов о роли нейросетей при подготовке к летнему отдыху.

По данным опроса, 55% клиентов применяют искусственный интеллект, чтобы найти билеты и отели по выгодной цене, 49% абонентов – для поиска необычных мест и развлечений, почти столько же (46%) составляют маршруты. Реже пользователи ищут в нейросетях информацию о местных обычаях и климате. Кроме того, 87% опрошенных думают, что в случае экстренных ситуаций цифровые алгоритмы подскажут выход.

Нейросети способны сделать ярче повседневный летний досуг. В том, что они помогают найти развлечения, уверены 93% респондентов. Абсолютное большинство опрошенных с помощью нейросетей собирают информацию об интересных событиях (77%), на втором месте – создание персональных подборок фильмов и музыки (39%), следом идет генерация идей для тематических встреч с друзьями (35%). Завершает список – помощь в организации поездок на природу (32%).

Примечательно, что нейросетями пользуются все респонденты, при этом почти каждый второй абонент обращается к ним ежедневно. Чтобы упростить использование современных технологий, Билайн разработал платформу «план б.»**. Она предоставляет доступ к топовым нейросетям ChatGPT, DeepSeek, Gemini и др., которые могут помочь мониторить билеты, искать локации, составлять маршруты путешествий и подбирать варианты отдыха.

В «план б.» за 490 рублей*** в месяц также включены компенсация Телеграм Премиум в течение 6 месяцев, 100 Гб, возможность оплаты подписки на иностранные приложения с баланса телефона, безлимит на 3 часа, 30 минут на Whoosh каждый месяц и многое другое.

*Исследование проведено среди абонентов Билайн, выразивших согласие на участие в опросе. Общее количество респондентов – 309 человек, мужчины и женщины (48% и 52% соответственно). Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» 12+

**В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено. Стоимость тарифного плана может меняться.

*** для новых абонентов

