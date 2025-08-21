CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Организации смогут маркировать свои номера и проверять их на спам-статус в определителе номера «Яндекса»

«Яндекс» расширил возможности определителя номера, доступные бизнесу. Теперь организации могут маркировать собственные номера в сервисе — добавлять к ним информацию о себе, которую абоненты увидят при входящих звонках. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Компании также могут отслеживать статус своих номеров, чтобы убедиться, что им присваивается корректная категория при звонке. Еще определитель теперь способен автоматически отклонять звонки, которые поступают компаниям с нежелательных номеров, чтобы оптимизировать работу колл-центров.

Маркировка номеров при звонке поможет бизнесу повысить уровень дозваниваемости до клиентов, так как пользователи сразу увидят, кто им звонит. Она работает как для телефонных вызовов, так и в мессенджерах. Автоматический сброс нежелательных вызовов позволит компании снизить нагрузку на свои колл-центры. Кроме того, по данным внутренних исследований «Яндекса», организация сможет сократить до 70% расходы на телефонию, связанные с обработкой нежелательных звонков: на них просто не придется отвечать.

После подключения проверки собственных номеров сервис будет автоматически и постоянно проверять их на спам и статусы нежелательных. Это актуально для любых организаций и особенно для тех, у которых много номеров. При попадании любого из них в список нежелательных компания сможет сразу обратиться в поддержку сервиса. Если организация докажет, что спама с номера не было, определитель исключит его из числа нежелательных.

Новые услуги определителя доступны всем компаниям, которые подтвердили владение телефонными номерами. Для этого организации достаточно прислать сервису документы об официальной регистрации номеров. Чтобы подключить новые услуги, бизнес может оставить заявку на сайте.

