CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Покупатели «Яндекс Маркета» смогут зарабатывать рубли за рекомендации товаров

«Яндекс Маркет» в рамках реферальной программы для пользователей добавил возможность получать вознаграждение за рекомендации товаров в рублях, а не только баллами «Плюса». Новый механизм позволит превратить привычные советы в реальный источник дохода для блогеров, стилистов, дизайнеров, фитнес-тренеров и всех, кто часто рекомендует товары знакомым. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Получать вознаграждение в рублях можно за рекомендации товаров по ссылке — например, в блогах, телеграм-каналах или чатах с друзьями. Для этого нужно зайти в раздел «Реферальная программа» в профиле, зарегистрироваться в качестве самозанятого, ИП или юрлица и заключить договор-оферту. После этого пользователь сможет делиться ссылками и получать вознаграждение в рублях в размере до 20% от стоимости каждого приобретенного по его ссылке товара. Денежные выплаты производятся раз в месяц. Блогеры также смогут через приложение маркировать ссылки с рекламой товаров. В ближайшее время пользователи также смогут получать вознаграждение за рекомендации товаров из собственных списков товаров.

Реферальная программа была запущена в июне 2025 г. С момента ее запуска пользователи уже получили около 80 млн баллов «Плюса». Максимальный результат на одного пользователя за этот период — 5 млн баллов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Ozon логистический коллапс. Склады перегружены, фуры не разгружаются сутками, заказы задерживаются. Ozon частично признает проблему

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

Россияне уходят из Рунета. Домены .ru и .рф стремительно теряют популярность

Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей

Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий

Если «дочка» SAP хочет перенести данные российского клиента на зарубежный сервер, с ней можно разорвать договор, и это законно

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: