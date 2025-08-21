Покупатели «Яндекс Маркета» смогут зарабатывать рубли за рекомендации товаров

«Яндекс Маркет» в рамках реферальной программы для пользователей добавил возможность получать вознаграждение за рекомендации товаров в рублях, а не только баллами «Плюса». Новый механизм позволит превратить привычные советы в реальный источник дохода для блогеров, стилистов, дизайнеров, фитнес-тренеров и всех, кто часто рекомендует товары знакомым. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Получать вознаграждение в рублях можно за рекомендации товаров по ссылке — например, в блогах, телеграм-каналах или чатах с друзьями. Для этого нужно зайти в раздел «Реферальная программа» в профиле, зарегистрироваться в качестве самозанятого, ИП или юрлица и заключить договор-оферту. После этого пользователь сможет делиться ссылками и получать вознаграждение в рублях в размере до 20% от стоимости каждого приобретенного по его ссылке товара. Денежные выплаты производятся раз в месяц. Блогеры также смогут через приложение маркировать ссылки с рекламой товаров. В ближайшее время пользователи также смогут получать вознаграждение за рекомендации товаров из собственных списков товаров.

Реферальная программа была запущена в июне 2025 г. С момента ее запуска пользователи уже получили около 80 млн баллов «Плюса». Максимальный результат на одного пользователя за этот период — 5 млн баллов.