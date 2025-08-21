CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Портал «Библиотеки Подмосковья» посетили свыше 4,6 млн раз

С начала 2025 г. портал «Библиотеки Подмосковья» зафиксировал свыше 4,6 млн посещений и 796 тыс. читателей. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Портал объединяет 921 региональную библиотеку, предоставляя пользователям доступ к обширному фонду из почти 15 млн книжных экземпляров. Здесь каждый читатель найдет литературу на свой вкус – от классической литературы и современной прозы

до научных и специализированных изданий», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

С помощью онлайн-сервиса можно в несколько кликов забронировать понравившуюся книгу и забрать ее в ближайшей библиотеке после подтверждения заявки.

Помимо доступа к книгам, портал поддерживает сообщество читателей, предоставляя актуальную информацию о культурных и образовательных событиях. Ежегодно в подмосковных библиотеках проводится более 200 тыс. мероприятий, включая лекции, мастер-классы, театральные постановки и встречи с авторами. Это делает портал не только источником знаний, но и живой платформой для общения и развития. Ознакомиться с расписанием и подробной информацией по событиям возможно на портале в разделе «События и проекты».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Ozon логистический коллапс. Склады перегружены, фуры не разгружаются сутками, заказы задерживаются. Ozon частично признает проблему

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

Россияне уходят из Рунета. Домены .ru и .рф стремительно теряют популярность

Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей

Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий

Если «дочка» SAP хочет перенести данные российского клиента на зарубежный сервер, с ней можно разорвать договор, и это законно

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: