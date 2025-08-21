CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

PropTech-платформа «Домиленд» создает новую модель дохода в ЖКХ

Proptech-платформа «Домиленд» представила управляющим компаниям новое направление – Daily-сервисы для жителей, в рамках которого появятся востребованные услуги для дома и семьи: от клининга до последней мили в доставке.

Важнейшей частью направления станет доход для управляющих компаний, подключенных к платформе «Домиленд». Ожидается, что УК будут получать до 80% от покупок через мобильное приложение «Домиленд».

«Домиленд» с августа производит первые выплаты управляющим компаниям и вместе с ростом числа сервисов, доходы УК от платформы будут существенно увеличиваться.

«Развивая продукты «Домиленд», мы прежде всего учитываем проблемы партнеров платформы – УК. У них сложный, низкомаржинальный бизнес с давлением со стороны собственников и девелоперов. Компании не управляют ценой на свои услуги, при этом не могут сдерживать рост затрат на подрядчиков и ФОТ. В 2020 г. мы выпустили бесплатную версию базовых продуктов «Домиленд», куда включили цифровую аварийную службу, счетчики, счета и платежи, ведение реестра собственников, сотрудников, учет их рабочего времени, чтобы компании без дополнительных расходов смогли повысить эффективность своего бизнеса. Сейчас мы запускаем новую линейку сервисов для жителей, при этом охват аудитории «Домиленд» позволяет нам привлекать поставщиков на максимально выгодных условиях. Это позволит УК получать дополнительную прибыль без вложений в ИТ, маркетинг и персонал», – сказала Дарья Воронова, генеральный директор «Домиленд».

В рамках Daily «Домиленд» уже запустил страхование недвижимости и услуги для питомцев. Сейчас компания приступает к тестированию логистических решений, используя ресурсы УК для доставки «последней мили». Также планируется запуск сервисов в категориях чистота и порядок, уход за детьми и пожилыми, инструментов для аренды, а также рекламных механик для работы с крупными рекламодателями и бизнесами первых этажей.

