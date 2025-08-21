CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

R-Style Softlab представила разработку для распознавания болезней агрокультур

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, представила новую разработку, позволяющую быстро определить болезнь агрокультур по фото. Платформа позволяет провести диагностирование болезней сельскохозяйственных и плодовоовощных растений, получить рекомендации по лечению и предотвратить распространений болезней в дальнейшем.

Новая платформа позволяет агрономам и фермерам в режиме реального времени проводить точную диагностику фитосанитарного состояния растений. Для этого пользователю достаточно загрузить фотографию листа, плода или стебля растения в мобильное приложение или веб-интерфейс. Алгоритмы машинного обучения обрабатывают изображение, сравнивают его с обширной базой данных заболеваний и выдают результат с рекомендациями по лечению.

Онлайн-сервис работает на основе данных генеративной сети и позволяет с высокой точностью получать варианты возможных заболеваний растений на основе предоставленных изображений.

