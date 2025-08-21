CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс» запустил сервис доставки и самовывоза товаров из аптек

Пользователи «Яндекса» теперь могут быстро найти и заказать лекарства через новый сервис «Яндекс Аптеки». Он позволяет сравнить цены в разных аптеках, выбрать подходящие предложения и получить товар менее чем за полчаса — доставкой или самовывозом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Воспользоваться сервисом можно в приложении «Яндекс Go» и на сайте «Яндекс Аптеки». Сейчас в его каталоге 70 тыс. лекарств и медицинских товаров. Сервис показывает предложения разных аптек — можно узнать о наличии препаратов, сравнить цены на отдельные позиции и на все товары в корзине и выбрать, где сделать заказ.

Доставку можно оформить удобным способом: забрать товар из аптеки самостоятельно или вызвать курьера. Заказ привезут в течение 15-20 минут после оформления. Для рецептурных препаратов доступна опция «Самовывоз». Осенью 2025 г. появится возможность заказывать лекарства, которых нет в наличии поблизости — их привезут со склада в выбранную аптеку в течение одного двух-дней. Когда заказ будет готов к выдаче, придет уведомление.

«Яндекс Аптеки» работают более чем в 200 городах России. Благодаря запуску сервиса аптеки и фармпроизводители смогут расширить каналы дистрибуции и получить новую площадку для размещения рекламы. В будущем «Яндекс Аптеки» появятся и в других приложениях городских сервисов «Яндекса».

Яндекс решил развивать «Яндекс Аптеки» в том числе потому, что фиксирует активный рост спроса на товары из категории «Аптеки» в своих сервисах электронной коммерции — во II квартале 2025 г. количество заказов увеличилось на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Число покупателей в этом сегменте выросло на 65%, а товарооборот — на 98%.

