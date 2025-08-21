CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Зеленая планета» Сахалина получила обновленные скорости интернета МТС

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета на юге Сахалинской области. Благодаря обновлению телеком-оборудования и запуску стандарта LTE-2600, скорость мобильного интернета в селе Новотроицкое Анивского района выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная LTE-сеть МТС охватывает территорию ЖК «Зеленая планета» в Новотроицком. После проведенных технических работ жители нового микрорайона могут более комфортно пользоваться мобильным интернетом и современными цифровыми сервисами – дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре и читать книги в цифровой библиотеке.

ЖК «Зеленая планета» в Новотроицком возводится с 2018 г., за это время построены 19 многоквартирных домов разной этажности. В микрорайоне также работают детский сад, магазины и предприятия социально-бытового обслуживания.

«Мы продолжаем масштабный проект по рефармингу сети в Сахалинской области - в этом году он затрагивает Южно-Сахалинск и Корсаков с их пригородами. Проведенная модернизация сети позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета. Кроме того, обновленная телеком-инфраструктура помогает эффективнее развивать на территории острова инновационные цифровые решения - видеоаналитику, интернет вещей и облачные технологии для корпоративных клиентов», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

