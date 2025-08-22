«Авито Работа»: профессия специалиста поддержки стала лидером по приросту вакансий, доступных для подростков

Эксперты «Авито Работы» проанализировали ситуацию на рынке труда, изучив динамику числа вакансий для подростков. Сравнив данные за I полугодие 2024–2025 гг., аналитики выяснили, что лидером по росту числа предложений, доступных кандидатам от 16 лет, стала профессия специалиста поддержки — количество таких вакансий увеличилось более чем в два раза (+104%) по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На позиции специалиста поддержки от кандидата обычно ждут умения отвечать по готовым шаблонам и при необходимости направлять вопрос дальше — техническому специалисту. Такая работа не требует глубоких знаний, поэтому отлично подходит школьникам, которые хотят попробовать себя в сфере клиентского обслуживания. Главное преимущество — возможность частичной занятости: гибкий график позволяет совмещать работу с учебой и при этом не перегружать себя, а постепенно осваивать первые профессиональные навыки.

Среди вакансий, доступных для подростков от 16 лет, на втором месте после специалиста поддержки по росту спроса оказались повара-кассиры (+63%) — в основном их ищут в заведения общественного питания. Кроме того, чаще стали искать курьеров (+18%) и почтальонов (+15%). Курьеры особенно востребованы в сервисах доставки еды, а от почтальонов чаще всего требуется доставлять письма, газеты и листовки по почтовым ящикам. На такие форматы занятости часто предполагается гибкий график и быстрые выплаты — это отлично подходит подросткам, которые хотели бы самостоятельно зарабатывать на карманные расходы.

Чаще всего работодатели ищут молодых специалистов на массовые линейные позиции с невысоким порогом входа, после чего обучают непосредственно на рабочем месте. При этом законодательство ограничивает рабочее время несовершеннолетних: для работников от 16 до 18 лет рабочий день не может превышать семь часов, а рабочая неделя — 35 часов. Если подросток совмещает работу с учебой, продолжительность смены сокращается до четырех часов в день, а рабочая неделя не должна превышать 17,5 часов.

«С 1 сентября 2025 г. новый Федеральный закон позволит подросткам от 14 до 18 лет работать в выходные и праздничные дни во время летних каникул. Новые законодательные возможности создадут для подростков дополнительные условия для трудоустройства в период летних каникул, а бизнесу помогут оперативно закрывать вакансии в сезон пикового спроса, особенно в таких отраслях, как гостиничный бизнес, ритейл и логистика. Для самих ребят это не менее важно: работа дает возможность получить свой первый самостоятельный заработок, попробовать себя в интересной профессии, приобрести новые навыки и опыт в свободное от учебы время. При этом рост предложений для ребят от 16 лет говорит о том, что работодатели готовы расширять границы найма и привлекать молодых сотрудников в самые разные сферы, обучая их под нужды бизнеса», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

По словам Натальи Юматовой, директора по доверию и безопасности «Авито», одним из ключевых аспектов при выборе работы или подработки для подростков является безопасный поиск вакансий, что в свою очередь, способствует не только приобретению необходимых навыков для будущей карьеры, но и позволяет заработать свои первые деньги самостоятельно.

«Как показывают данные нашего исследования, родители чаще всего советуют детям пользоваться специализированными онлайн-платформами (52%) для поиска работы. Еще 16% помогают искать вакансии через знакомых в соцсетях, а 15% — через Telegram-каналы и группы цифровых компаний, где публикуются предложения о работе в компаниях. Для подростков поиск работы — ответственный шаг, поэтому важно выбирать проверенные ресурсы, где вакансии и работодатели проходят строгую модерацию, а персональные данные пользователей защищены. Например, рекомендуется обращать внимание на рейтинг и цифровые значки в профиле работодателя на онлайн-платформе. Они подскажут, что компания существует в реальности, вовремя платит налоги и имеет отзывы от сотрудников», — сказала Наталья Юматова.