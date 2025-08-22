«Беркут» разработал калькулятор для расчета стоимости владения ИТ-решениями

Компания «Беркут», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», выпустила TCO-калькулятор (Total Cost Ownershipi) — инструмент для расчета полной стоимости владения ИТ-решениями. Калькулятор «Беркут» помогает оценить окупаемость ИТ-продукта еще на этапе сравнения разных предложений и выбрать экономически эффективный вариант. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Инструмент будет полезен ИТ-директорам, архитекторам, системным аналитикам, закупщикам и всем специалистам, которые подбирают продукты для системной интеграции и цифровизации. TCO-калькулятор «Беркут» позволяет обосновать бюджет, сравнить стоимость владения решениями разных вендоров, включая российские аналоги, а также подобрать конфигурацию для конкретного клиента.

Например, при расчете стоимости лицензии ESB (Enterprise Service Busii) система анализирует количество и тип маршрутов, объем трафика, время обработки и число установок, исходя из нагрузки (TPSiii). В расчет включены затраты на внедрение, поддержку и сопровождение ИТ-решения. Инструмент также строит прогноз ROIiv, то есть рассчитывает, как быстро продукт окупится в архитектуре конкретной компании.

Алексей Чистяков, технический лидер «Беркута»: «В условиях рынка большинство компаний смотрят, прежде всего, на два параметра — ROI и TCO. Мы поняли, что у клиентов назрела потребность в прозрачном и гибком инструменте, который помогает принимать решения на основе этих бизнес-показателей. Поэтому сделали TCO-калькулятор доступным для всех желающих по запросу».