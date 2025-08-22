CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«БКС Мир инвестиций» запускает сервис оценки «здоровья» портфеля инвесторов

Сервис «Здоровье портфеля» позволяет с высокой точностью измерить уровень соответствия структуры портфеля ожиданиям инвестора. Клиенты БКС смогут в режиме реального времени получать анализ: насколько сформированный пул активов отвечает ожидаемой доходности и допустимому уровню риска в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

Наглядность и прозрачность сервиса дают пользователям возможность еще до совершения торговых действий оценивать, как то или иное решение может изменить общее состояние портфеля и потенциальную доходность на горизонте 12 месяцев. В перспективе инвестор сможет получать расчеты на любой возможный срок.

В основе нового сервиса лежит технология, которая проводит постоянную системную оценку инвестиций и повышает «балл здоровья» портфеля. На первом этапе определяются индивидуальные метрики «здоровья» портфеля на базе риск-профиля инвестора, соответствующей желаемой доходности и диверсификации вложений. После этого сервис непрерывно анализирует меняющиеся рыночные условия и обследует персональный набор активов, предупреждая об отклонениях от целевых ориентиров.

«Революционность сервиса заключается в том, что он позволит инвесторам непрерывно оценивать и улучшать «здоровье» портфеля. Это, несомненно, облегчит управление активами и откроет инвесторам новые горизонты доходности», — сказал Дмитрий Кашаев, директор по стратегическим проектам «БКС Мир инвестиций».

Ключевые возможности: автоматизированная оценка текущего состояния портфеля по десятибалльной шкале; непрерывные обновления портфелей и адаптация к меняющимся рыночным условиям; возможность сравнения существующего портфеля с идеальной моделью, соответствующей риск-профилю инвестора; прозрачность и наглядность моделирования; формирование индивидуального предложения по улучшению структуры активов.

Таким образом, сервис упростит для инвесторов процесс принятия решений и позволит достигать оптимального распределения средств между разными активами. Он работает с широким спектром биржевых и внебиржевых инструментов: акции, облигации, ПИФы, доверительное управление, автоследование и пр.

Запуск «Здоровья портфеля» запланирован на осень 2025 г., сервис будет доступен в приложении «БКС Мир инвестиций». На первом этапе доступ будет предоставлен в тестовом режиме ограниченному кругу пользователей. Затем сервисом смогут пользоваться все желающие.

