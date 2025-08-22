CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Импортонезависимость
|

Cyberia Nova представила игру «Земский Собор»

Российская игровая студия Cyberia Nova («Сайберия Нова») 21 августа 2025 г. провела бета-тестирование новой игры «Земский собор», релиз которой состоится 4 ноября.

Помимо этого, компания представила интерактивный образовательный модуль «Смутное время: Казачий Круг». Его уже можно бесплатно скачать на странице проекта в VK Play и на официальном сайте разработчика.

«В новом образовательном проекте мы рассказываем о важной составляющей нашей исторической идентичности. Именно казачество стало опорой империи в период воцарения династии Романовых, чье венчание на царство обеспечило России почти 300 лет стабильного развития. Казачья культура невероятно многогранна, у казаков есть свой кодекс чести и традиции», — отмечает креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских.

Проект погружает пользователей в контекст через динамичные диалоги, интерактивные элементы для лучшего усвоения материала и формирования исторических и культурных ценностей. Основным лектором в дополнении выступает казак Кирша – главный герой игры «Земский собор», а действие развернется в тех же локациях, что и сама игра. Проект реализован при поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) и Всероссийского казачьего общества.

В закрытом бета-тестировании новой игры «Земский собор» 21 августа приняли участие более 50 блогеров, журналистов, а также экспертов индустрии. Команда Cyberia Nova рассказала о ключевых механиках и элементах игры, а участники мероприятия смогли протестировать демо-версию «Земского собора» и поделиться с разработчиками обратной связью. В ближайшее время демо-версия «Земского собора» станет доступна для всех желающих.

«Смутное время: Казачий Круг» – новый образовательный модуль в интерактивном формате, который углубленно расскажет о становлении и роли казачества в переломный период Смутного времени XVII века. Ранее Cyberia Nova уже выпустила ряд образовательных модулей, посвященных Белому городу, Москве, Ярославлю и Нижнему Новгороду. Образовательный проект будет интересен как взрослым, старшим школьникам, так и совсем юным пользователям.

«Земский собор» — новая игра в жанре приключенческого экшена (Action-Adventure) о событиях, развернувшихся после Смутного времени. Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года. Релиз состоится 4 ноября 2025 года на VK Play. Игру уже можно добавить в желаемое. Все, кто приобрёл «Смуту» до релиза «Земского собора», получат новую игру бесплатно, а владельцев предзаказа «Смуты» дополнительно ждёт уникальный внутриигровой предмет в знак отдельной благодарности. Игра подойдет для пользователей старше 12 лет.

Cyberia Nova («Сайберия Нова») — российская игровая студия, основанная в Новосибирске в 2015 году. Первые несколько лет команда занималась разработкой игровых прототипов, созданных на Unity и Unreal, и на графическом аутсорсе. Сейчас студия специализируется на продюсировании, гейм-дизайне, саунд-продюсинге, а также других направлениях геймдева. Команда составляет более 60 специалистов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Нелегальные продажи подключений к ИТ-сетям российских компаний выросли в три раза

В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака

Арестован оператор крупнейшего в истории ботнета для DDoS-атак. Им оказался 22-летний зумер

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Чудовищная «дыра» в приложении позволяла всем желающим заказывать бесплатную еду в McDonald's

Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: