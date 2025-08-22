Компания «Гэндальф» доработала сайт компании «Пром-текс»

Компания «Гэндальф» доработала и приняла на дальнейшее техническое сопровождение сайт компании «Пром-текс».

«Пром-текс» осуществляет импорт продукции от ведущих мировых брендов, охватывая Европу, Азию, Северную и Латинскую Америку. Ассортимент включает сырье для лакокрасочных материалов, кислот, ПАВов, солей, герметиков, фотоинициаторов и других категорий. Покупателями являются предприятия отраслей ЛКМ, строительства, резинотехники, переработки полимеров, нефтехимии и машиностроения.

Для привлечения новых клиентов и увеличения оптовых продаж компании был необходим современный ресурс в интернете, который стал бы платформой для рекламы, презентации продукции и получения заявок. Сайт был нужен не только для удобства покупок, но и для повышения узнаваемости компании и укрепления ее позиций на рынке среди крупных игроков.

А при выборе разработчика сайта для «Пром-текс» важным критерием было наличие команды, способной предложить оптимальное решение в пределах бюджета и сроков. Выбрали Гэндальф благодаря положительным отзывам и рекомендациям партнеров, которые высоко оценили их подход и оперативность. Специалисты «Гэндальф» предложили доработку качественного шаблона с индивидуальным дизайном и графикой, что позволило более чем в 2 раза сократить затраты в сравнении с разработкой интернет-площадки с нуля, а также ускорить его запуск. Такой подход полностью удовлетворил клиента, который ценит скорость и эффективность без потери качества.

В рамках проекта был структурирован каталог продукции, разделенный по группам применения. Созданы уникальные графические элементы, включая новый логотип, иконки и оформление упаковок. Для создания графики активно использовался искусственный интеллект. Страницы наполнялись контентом в сотрудничестве с SEO-специалистами заказчика. Добавление товаров и текстов происходило поэтапно, что позволило запустить рекламные активности еще до полного наполнения ресурса. Сейчас на сайте доступны онлайн-консультации, форма для вопросов и возможность заказа обратного звонка. Платформа дополнена оригинальными изображениями, а навигация по разделам интуитивно понятна.

Все корректировки проводились в тесном контакте разработчика и заказчика, согласовывались варианты логотипа, покупался специальный шрифт и дорабатывались визуальные и функциональные блоки. Заказчики подробно объясняли, что за предметы нужно изобразить, присылали наглядные примеры для лучшего понимания и специалисты реализовывали их. Работа была сложной, но обе стороны прислушивались и учитывали мнение друг друга на каждом этапе.

Сайт уже запущен и успешно функционирует. Реализован удобный каталог с детальными карточками товаров, адаптированный под специфику химической отрасли. Благодаря адаптации шаблона и активному взаимодействию с клиентом, проект выполнен в короткие сроки — разработка заняла около 10 рабочих дней, при этом наполнение продолжалось параллельно. Запуск рекламных кампаний с сайта начался на ранних этапах благодаря оперативной готовности основных страниц и товаров. Клиент получил современный, привлекательный ресурс, который уже сейчас служит базой для развития бизнеса.

После запуска сайт был передан на техническое сопровождение компании «Гэндальф». Специалисты регулярно обновляют контент согласно заданиям от представителей компании. В дальнейших планах — продолжение работ по SEO: настройка метатегов, публикация новостей и статей, что усилит позиции площадки в поисковых системах и увеличит поток пользователей.

На сегодняшний день компания использует площадку в интернете как основной источник для круглосуточного взаимодействия с пользователями из любого региона, что значительно расширило целевую аудиторию. Также теперь с помощью аналитики можно отслеживать поведение клиентов и делать выводы для оптимизации работы сайта. За три месяца с запуска веб-страницы количество уникальных показов по поисковым запросам составляет 24,91%. Данный показатель, по мнению представителя компании «Гэндальф», является хорошим показателем, а средняя продолжительность времени посетителей ресурса достигает 6 минут.