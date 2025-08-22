CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: россияне полюбили короткие видео

В отечественных видеосервисах резко выросла популярность коротких видео — так называемых shorts или клипов. C начала лета 2025 г. количество просмотров такого контента увеличилось более чем в девять раз. Одновременно растет и доля самых популярных видеосервисов. Такой тренд отметили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных и специалисты российской компании Vigo, разработчика ПО для оценки и оптимизации качества сетей передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Количество просмотров коротких видео было стабильным зимой и весной 2025 г., однако в середине июня 2025 г. этот показатель стал резко увеличиваться и концу первого летнего месяца вырос на 120% по сравнению с маем. А уже в последних числах июля 2025 г. рост составил 810%.

Наиболее интенсивно смотрели короткие видео в столице, Краснодарском и Хабаровском краях. В этих регионах доля просмотров shorts в общем объеме потребления видеоконтента выше на 4-8%, чем в регионах Урала и Сибири.

При этом в Москве, Хабаровском крае и Иркутской области оказались самые нетерпеливые зрители — они «листают» ролики наиболее интенсивно при средней длительности просмотра — 4-6 секунд. В противовес этим регионам самые толерантные поклонники коротких видео живут в Самарской и Нижегородской областях: длительность просмотра у них в три раза выше — около 12-13 секунд.

«Существенный рост потребления коротких видео объясняется двумя факторами. Во-первых, российские видеосервисы постоянно работают над оптимизацией своих ресурсов, повышая скорость открытия роликов и удобство просмотра. Соответственно все больше пользователей переходят на просмотр такого видеоформата. Во-вторых, сказался сезонный фактор – существенную долю просмотра летом всех видов shorts и их аналогов обеспечивают школьники, у которых в теплое время больше времени для просмотра интернета», — сказал директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко.

Также по сравнению с июлем 2024 г. доля российских видеосервисов, которые имеют короткие видео, продолжает расти. Так, доля Rutube в общем объеме трафика мобильных пользователей увеличилась почти в четыре раза до 4,5%. Более чем в полтора раза увеличил долю и лидер российского интернет-сегмента — VK, на который сейчас приходится почти 23% всего трафика.

«Чтобы сеть справлялась с возрастающей нагрузкой, наши специалисты модернизировали транспортную инфраструктуру для увеличения пропускной способности прямых стыков с VK и Rutube. Это позволило распределить нагрузку на мобильную сеть и повысить качество пользовательского опыта. В результате сократилось время задержки при просмотре видео и улучшилось качество потокового контента», — отметил директор департамента по развитию транспортной сети «МегаФона» Андрей Криштофович.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Нелегальные продажи подключений к ИТ-сетям российских компаний выросли в три раза

В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака

Арестован оператор крупнейшего в истории ботнета для DDoS-атак. Им оказался 22-летний зумер

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Чудовищная «дыра» в приложении позволяла всем желающим заказывать бесплатную еду в McDonald's

Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: