МТС обеспечила цифровой инфраструктурой российско-китайский гастрономический фестиваль «Берега вкуса»

МТС обеспечила площадки Международного российско-китайского гастрономического фестиваля «Берега вкуса» подключением к широкополосному интернету, а также модернизировала оборудование на базовых станциях на набережной Амура, увеличив емкость и пропускную способность сети LTE. Проведенные работы позволят гостям и участникам гастрофестиваля оставаться на связи и с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами во время торжественных мероприятий с 21 по 24 августа 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обеспечила подключение главной сцены фестиваля и площадки, где состоится установка рекорда по лепке пельменей жителями городов-побратимов за 20 минут. Техническое решение МТС позволит вести прямую трансляцию в соцсетях и ТВ эфире всех мероприятий фестиваля, а также наблюдать онлайн за установкой международного рекорда.

Специалисты МТС на всех базовых станциях, расположенных на набережной реки Амур, провели дополнительные технические работы по улучшению LTE-сети. Таким образом, расширена емкость и пропускная способность мобильной сети на случай кратного роста нагрузки на нее во время праздничных мероприятий.

«Международный российско-китайский гастрофестиваль «Берега вкуса» проходит уже в третий раз и широко известен за пределами Амурской области. Учитывая значимость и масштаб события, мы реализовали комплекс технических решений, чтобы обеспечить высококачественную связь на протяжении всех фестивальных дней, а также комфорт и безопасность для тысяч посетителей. Важно, чтобы гости и жители города могли воспользоваться привычными цифровыми сервисами даже в часы пиковой нагрузки на сеть», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

