МТС запустила оплату более чем 50 зарубежных сервисов

МТС объявила о запуске оплаты более чем 50 зарубежных сервисов на сайте «МТС Оплата»: подписки на нейросети, стриминги, онлайн-доски и многое другое.

«МТС Оплата» добавила возможность купить или продлить подписку более 50 новых зарубежных сервисов для работы, учебы и бизнеса. Среди них представлены такие популярные как Evernote — веб-сервис и набор программного обеспечения для создания и хранения заметок; TradingView — онлайн-платформа для технического анализа и отслеживания финансовых рынков; Veo3 — нейросеть, создающая короткие AI-видео по описанию, голосу или изображению; Replit — онлайн-интегрированная среда разработки (IDE) на базе искусственного интеллекта; Italki — онлайн-платформа для изучения иностранных языков.

«Мы видим высокую востребованность различных сервисов и приложений для оптимизации рабочих и бизнес-процессов, а также для учебы и отдыха. Мы стремимся предоставить россиянам безопасный и простой способ оплаты максимального количества подобных сервисов. Следим за трендами и новинками, активно расширяя возможности «МТС Оплаты», где уже доступно более 100 бизнес-сервисов и около 40 самых востребованных игр и игровых сервисов», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

В июле 2025 г. на «МТС Оплате» появилось две отдельные витрины: одна для оплаты бизнес-сервисов, вторая ‒для игр. На первую было выведено порядка 50 сервисов, теперь их стало больше 100. Для удобства пользователей все сервисы сгруппированы по категориям: нейросети, для дизайна, развлечения, для работы, онлайн-доски и прочее. В последнюю категорию, например, входят оплата товаров на площадках электронной коммерции и аренды жилья.

Для совершения платежа достаточно перейти на страницу интересующего сервиса на «МТС Оплате», выбрать вариант подписки и указать электронную почту, на которую придет инструкция по активации. Нажав кнопку «Оплатить», пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка, где сможет завершить платеж. Оплата производится через Систему быстрых платежей (СБП) с карт любых российских банков. Заказ обрабатывается в течение нескольких минут.