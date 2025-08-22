CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Новые опции в приложении «БКС Мир инвестиций» для инвестирования

В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» появился ряд полезных функций, которые позволяют расширить инвестиционные возможности пользователей, быстрее и эффективнее совершать операции. Теперь инвестор может получить статус квалифицированного инвестора по уровню дохода всего за пару кликов, настроить автопополнение брокерского счета через СБП, подобрать облигации по дате погашения или с нужной частотой выплат купонов. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

Реализована возможность получения статуса квалифицированного инвестора по размеру дохода (от 12 млн руб. в год за последние два года). Для этого достаточно подать заявку в приложении, загрузив подтверждающие документы в разделе «Профиль» –> «Квалификация и тесты» –> «Статус квал. инвестора».

Новая функция автопополнения поможет избавиться от необходимости вручную переводить деньги на брокерский счет. Чтобы докупать активы регулярно и быстро, можно настроить пополнение счета через СБП в разделе «Профиль» –> «Автопополнения».

Пользователям стал доступен вывод дивидендов с ИИС-3 на личный счет в любом банке России. Для этого нужно заранее подключить функцию в приложении или веб-кабинете: зайти в «Профиль», выбрать свой счет ИИС, открыть «Тарифы и услуги» и далее настроить вывод купонов и дивидендов. Нововведение касается только будущих выплат, уже полученные на ИИС-3 дивиденды вывести нельзя.

У инвесторов появилась возможность подбора нужных облигаций, настроив фильтр по дате погашения, а также по частоте выплат купонов, например, раз в месяц или раз в квартал. Также можно добавить или убрать облигации с офертой.

Запущен новый тип заявки – «трейлинг-стоп», результатом исполнения которой является не сделка, а создание другой заявки. Трейлинг-стоп автоматически корректирует момент срабатывания, скользя вверх и вниз за выгодной для инвестора ценой. Цену в заявке указывать не нужно, достаточно указать только отступ и спред.

Новые функции доступны после обновления приложения «БКС Мир инвестиций» (18+).

