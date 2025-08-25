«Авито» запустила беспроцентную рассрочку на товары

Технологическая платформа «Авито» подключила партнера по оплате покупок частями — финтех-сервис «Плайт». Теперь пользователи платформы могут приобретать товары у частных продавцов стоимостью до 100 тыс. руб. и оплачивать их по частям в течение шести месяцев. При выборе варианта рассрочки на шесть недель переплаты составят 0%.

Решение делает оплату на платформе удобнее: оформление происходит прямо в приложении «Авито», без перехода на сторонние сервисы и за считанные минуты. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Оплата частями становится важным инструментом финансового планирования. Она помогает пользователям совершать крупные покупки и управлять расходами более гибко. Внедрение этой опции уже позволило увеличить средний чек в шесть раз — и это подтверждает интерес к встроенным финсервисам. При этом процесс максимально удобен: одобрение заявки занимает менее трех минут», — сказала Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам в «Авито».

Интерес покупателей к рассрочке растет: в 2025 г. количество покупок с ее использованием в категории «Одежда и аксессуары» увеличилось более чем втрое, в «Запчастях и аксессуарах» — почти в 2,5 раза, в «Красоте и здоровье» — вдвое. Рост заметен и в сегментах «Телефоны», «Товары для детей» и «Спорт и отдых».

Оплата частями доступна для товаров из популярных категорий: электроника, запчасти, одежда и аксессуары, товары для дома, хобби и отдыха.

Если пользователь выбирает короткую рассрочку на шесть недель, первый взнос составит 25%, а оставшаяся сумма делится на равные платежи без переплат. При более длительной рассрочке — на четыре, пять или шесть месяцев — первый взнос фиксирован и равен 1 руб.

Срок погашения может составлять от шести недель до полугода, при этом клиент вправе закрыть всю сумму досрочно. Все платежи автоматически списываются с карты, с которой был внесен первый взнос.

«Партнерство «Плайта» с «Авито» — крупнейшей площадкой объявлений — это новый этап в развитии финансовых сервисов для онлайн-торговли. Наш совместный продукт позволяет клиентам совершать покупки у частных продавцов на сумму до 100 тыс. руб., сочетая гибкость поэтапной оплаты до месяцев с безопасностью сделок через платформу. Для «Плайта» интеграция с «Авито» подтверждает, что наши решения отвечают запросам миллионов: моментальное одобрение заявок, и прозрачный контроль платежей стали стандартом для рынка», — сказал Александр Дворский, старший управляющий директор Совкомбанка.

Оформить рассрочку можно прямо в приложении «Авито»: достаточно выбрать товар с отметкой «Рассрочка», заполнить короткую анкету и подписать договор онлайн через SMS-код. Оплата доставки производится сразу, а сама рассрочка активируется только после получения и проверки товара. Если сделка отменяется, первый взнос и стоимость доставки возвращаются. Для продавцов процесс остается неизменным: они получают всю сумму сразу после подтверждения сделки.

Запуск с «Плайт» усиливает линейку финансовых инструментов «Авито» и дополняет ранее внедренную «Т-Рассрочку» от «Т-Банка».