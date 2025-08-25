Эдуард Ефремов – новый генеральный директор «СберАвто»

В «СберАвто», сервисе для покупки, обслуживания и продажи автомобилей, произошли кадровые изменения: генеральным директором назначен Эдуард Ефремов, управленец с 13-летним стажем в автоиндустрии и сфере digital-услуг. На этой должности он сменил Илью Федорченко, который останется в топ-менеджменте компании и продолжит работу над приоритетными проектами. Об этом CNews сообщили представители «СберАвто».

До прихода в «СберАвто» Эдуард Ефремов запускал онлайн-продажи в крупном автохолдинге и развивал транзакционный бизнес в автомобильном классифайде. Под его руководством «СберАвто» продолжит совершенствовать востребованные автолюбителями продукты, масштабировать существующие сервисы, а также внедрять технологии искусственного интеллекта. Все для достижения ключевой цели компании – трансформации традиционного опыта покупки автомобиля и владения им.

«СберАвто» входит в экосистему Сбербанка для автолюбителей – это сервисы Сбербанка и партнеров, призванные упростить решение повседневных задач, связанных с автомобилем. Продукты экосистемы подходят всем категориям автолюбителей: тем, кто уже владеет автомобилем, только задумывается о его приобретении или отдает предпочтение аренде. В рамках развития экосистемы в приложении «Сбербанк Онлайн» в июле 2025 г. появился раздел «Авто», позволяющий решать задачи автовладельцев в пару кликов.

Эдуард Ефремов, генеральный директор «СберАвто»: «Я рад присоединиться к компании, которая одной из первых на рынке оцифровала процессы, связанные с покупкой и продажей авто, и продолжает успешно развиваться в этом направлении. Перед нами стоит амбициозная задача сделать «СберАвто» еще привлекательнее для клиента, предугадывая его желания и избавляя от волнений, связанных с принятием важных решений. Уверен, что вместе мы сможем достичь поставленных целей и вывести компанию на новый уровень развития».

Наталья Русова, директор дивизиона «Авто» Сбербанка: «Эдуард — сильный лидер с глубоким пониманием автомобильного рынка и принципов работы e-commerce в этом сегменте. Его опыт позволит нам не только ускорить развитие ключевых направлений бизнеса, но и превратить обращение в «СберАвто» в удобную «привычку» для автолюбителей – настолько универсальным станет этот сервис для каждого, кто обладает личным автомобилем или планирует его приобрести».