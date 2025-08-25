Хранитель чистоты и чилл-кассир: подборка необычных смен от «Авито Подработки»

По данным «Авито Подработки» за I полугодие 2025 г., количество вариантов подработки выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а среднее вознаграждение — на 14%. Наибольший рост дохода от частичной занятости наблюдается в сферах маркетинга, рекламы и PR (+61%, в среднем 74,647 тыс. руб/мес), искусства и развлечений (+59%, в среднем 75,833 тыс. руб/мес), а также производства промышленного оборудования и станков (+51%, в среднем 109,809 тыс. руб/мес). Такой рост объясняется высоким спросом на продвижение брендов, развитием креативных индустрий и обновлением производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Мы видим, что спрос на временную занятость стабильно растет. Для людей это не только способ дополнительного заработка, но и возможность копить, пробовать себя в новых профессиях, расширять опыт и заводить новые знакомства. Такой формат открывает дополнительные перспективы — от гибкого графика до выбора сфер, которые раньше могли казаться недоступными», — сказал Сергей Яськин, директор «Авито Подработки».

Эксперты «Авито Подработки» выделили несколько наиболее интересных предложений в этом сегменте.

Хранитель чистоты. В Ульяновске открыт вариант для тех, кто хочет стать частью команды чайного клуба. В основные задачи входит сервировка чайных досок, поддержание особой атмосферы пространства и обеспечение безупречной чистоты. Работодатель ищет внимательных и аккуратных исполнителей, готовых работать в вечернее и ночное время (с 19:00 до 01:00-02:00). Особых навыков не требуется — всему обучат на месте. Предлагается среднее вознаграждение от одной до 1,5 тыс. руб. за смену с ежедневными выплатами, компенсация такси после поздних смен и работа в дружном коллективе.

Чилл-кассир. В Санкт-Петербурге в ресторан быстрого питания требуется коммуникабельный кассир, который сможет не только быстро обслуживать гостей, но и создавать особую дружелюбную атмосферу. Наниматель делает акцент на умении работать в команде и поддерживать позитивный настрой даже в час пик. График работы можно адаптировать под учебное расписание, для новичков предусмотрено обучение. Средний доход составляет от 3,12 тыс. до 3,45 тыс. руб. за смену, также доступны скидки на питание и возможности для карьерного роста.

Художница на летние мастер-классы. В Анапе крупный отель приглашает художницу для проведения мастер-классов. В задачи входит работа с детьми и взрослыми: помощь в процессе творчества, создание дружелюбной атмосферы и организация занятий. Специальных навыков не требуется — всему обучат, но опыт преподавания будет преимуществом. График гибкий, работа временная с перспективой продления на следующий год. Вознаграждение составляет от 1,8 тыс. до 5 тыс. руб. за смену, предусмотрена фиксированная ставка и процент от выручки.

Актер квеста-перформанса. Квест-студия из Новосибирска ищет актера для участия в перформансах. Предстоит погружать гостей в атмосферу приключений через актерскую игру и взаимодействие. На таком месте ценится харизма, хорошая дикция и способность импровизировать. График вечерний и ночной, предусмотрена полная компенсация такси после смен. Зарплатная вилка зависит от количества проведенных игр и составляет от 30 до 60 тыс. руб/мес.

Инструктор по экстремальным видам спорта. Для работы с детскими группами в Тамбове требуются инструкторы, профессионально владеющие трюковым самокатом, скейтбордом или BMX. Ищут тех, кто может не только демонстрировать трюки, но и понятно объяснять технику безопасности. График гибкий, возможен частичный формат занятости. Доход составляет от 30 до 50 тыс. руб/мес. Особенно ценятся педагогические навыки и умение находить подход к детям.