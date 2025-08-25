К витрине новостроек на Wildberries присоединились еще 12 застройщиков

К разделу «Новостройки» на Wildberries, который был недавно запущен в режиме тестирования, присоединились сразу несколько партнеров. Это крупнейшие девелоперы — «Пик», ГК «Точно», группа ЛСР, «Брусника», «A101», ГК «Гранель», Level Group —, а также застройщики Ingrad, Plus Development, «Неометрия», «Сетьстрой Девелопмент» и «Петербургская Недвижимость». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«В первые дни после тестового запуска мы увидели большой интерес к разделу, как со стороны потребителей, так и представителей девелоперского сообщества. Мы предлагаем рынку новостроек востребованный и удобный формат, и рассчитываем стать значимым каналом продаж для наших партнеров. А клиенты маркетплейса могут рассчитывать на удобство выбора недвижимости и большое количество выгодных предложений», — отметил директор по развитию бизнеса направления «Новостройки» компании РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) Денис Петрушевский.

На текущий момент на витрине Wildberries размещены уже более 55 тыс. квартир в 261 ЖК — более 3,5 млн кв. м. География актуальных предложений охватывает 137 городов.

Описания квартир оформлены в привычном интерфейсе маркетплейса. В каждой карточке указаны расположение новостройки, срок сдачи объекта в эксплуатацию, комнатность, площадь, цена и другие параметры. Пользователи могут в один клик связаться с застройщиком по телефону — например, чтобы получить детальную информацию или записаться на просмотр.

Категория «Новостройки» была запущена в тестовом формате 18 августа 2025 г. В планах компании — расширение витрины предложений. После завершения тестирования функционал раздела будет дополняться.