CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

К витрине новостроек на Wildberries присоединились еще 12 застройщиков

К разделу «Новостройки» на Wildberries, который был недавно запущен в режиме тестирования, присоединились сразу несколько партнеров. Это крупнейшие девелоперы — «Пик», ГК «Точно», группа ЛСР, «Брусника», «A101», ГК «Гранель», Level Group —, а также застройщики Ingrad, Plus Development, «Неометрия», «Сетьстрой Девелопмент» и «Петербургская Недвижимость». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«В первые дни после тестового запуска мы увидели большой интерес к разделу, как со стороны потребителей, так и представителей девелоперского сообщества. Мы предлагаем рынку новостроек востребованный и удобный формат, и рассчитываем стать значимым каналом продаж для наших партнеров. А клиенты маркетплейса могут рассчитывать на удобство выбора недвижимости и большое количество выгодных предложений», — отметил директор по развитию бизнеса направления «Новостройки» компании РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) Денис Петрушевский.

На текущий момент на витрине Wildberries размещены уже более 55 тыс. квартир в 261 ЖК — более 3,5 млн кв. м. География актуальных предложений охватывает 137 городов.

Описания квартир оформлены в привычном интерфейсе маркетплейса. В каждой карточке указаны расположение новостройки, срок сдачи объекта в эксплуатацию, комнатность, площадь, цена и другие параметры. Пользователи могут в один клик связаться с застройщиком по телефону — например, чтобы получить детальную информацию или записаться на просмотр.

Категория «Новостройки» была запущена в тестовом формате 18 августа 2025 г. В планах компании — расширение витрины предложений. После завершения тестирования функционал раздела будет дополняться.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Полиция арестовала хозяина крупного ИТ-сервиса, прдающего досье на россиян

Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями

Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Нелегальные продажи подключений к ИТ-сетям российских компаний выросли в три раза

В Азербайджане мощный сбой в работе интернета. По стране прошлась масштабная DDoS-атака

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: