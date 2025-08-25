«МегаФон» ускоряет цифровое развитие в селах Курганской области

«МегаФон» запустил новые базовые станции в Далматовском и Кетовском районах области. Теперь жители сел Широковское, Большое Чаусово и ТСН «Черемушки» могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с – совершать видеозвонки, применять цифровые сервисы для общения, работы и учебы. Качественная связь стала доступнее для более чем 2,5 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Также улучшения коснулись жителей микрорайона Чистое Поле в Кургане: увеличилось покрытие сети и скорость передачи данных. Теперь соцсети, видео и музыка будут загружаться быстрее даже в часы пик. Запуск новой телеком-инфраструктуры обеспечит надежность связи в критически важных ситуациях.

В населенных пунктах, где завершены технические работы, жители смогут пользоваться государственными услугами онлайн, смотреть цифровое телевидение и быстро находить нужную информацию. Родители и школьники получили доступ к онлайн-урокам и образовательным платформам. Для местного бизнеса открываются новые возможности для продажи своей продукции через интернет, продвижения товаров в соцсетях и приема онлайн-платежей.

Кроме того, абонентам будут доступны звонки по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука. От обычных они отличаются тем, что обеспечивают мгновенное соединение и чистый звук.

«Современная связь – это не просто опция, а необходимый минимум для комфортной жизни, для работы, учебы и общения. Поэтому мы целенаправленно развиваем инфраструктуру именно в тех точках, где она необходима. Важно, чтобы цифровые сервисы были доступны жителям независимо от того, живут они в крупном городе или в небольшом селе», – сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.