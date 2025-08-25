CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС добавила скорости LTE в горнозаводской зоне Южного Урала

МТС обновила мобильную сеть в Аше. В результате проведенных работ скорость мобильного интернет LTE выросла более чем на треть в самом западном городе Челябинской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители отметят улучшение качества связи во всех районах города, в том числе вблизи медицинских и образовательных учреждений Аши. Скорость мобильного интернета LTE МТС также выросла на территории промышленных предприятий, расположенных в городе. Теперь жителям самого удаленного от региональной столицы города станет проще пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в Челябинск, дистанционно получать медицинскую помощь и учиться.

Рост скорости мобильного интернета отметят и туристы. При подъеме на горный хребет Аджигордак и одноименный горнолыжный курорт, многочисленных смотровых площадок горного города, а также при посещении музеев, рассказывающих о зарождении промышленности.

«Мы развиваем связь по всей Челябинской области – не только в крупных городах и популярных туристических местах, но и в небольших населенных пунктах, в том числе совсем удаленных от столицы Южного Урала. Ашинский район, расположившийся в горнозаводской зоне региона, привлекает туристов своим ландшафтом и природой, а вместе с этим представляет вызов для наших технических специалистов. Строительство сетей сотовой связи в горной местности с большим перепадом высот – непростая задача. Несмотря на это, мы в МТС находим технические решения и реализуем их, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

