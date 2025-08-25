CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Подмосковным медикам упростили оформление выплаты по аренде жилья

На портале госуслуг Московской области оптимизирована услуга по оформлению ежемесячной выплаты медицинским работникам по аренде жилья. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала года подмосковные медработники подали более 8 тыс. заявлений на выплату по аренде жилья. Теперь онлайн-услуга стала еще удобнее. В обновленной электронной форме больше не нужно вводить расчетный счет – достаточно указать номер зарплатной карты «Мир», а умный сервис мгновенно проверит его корректность и сразу сообщит об ошибке, если она допущена», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Оформить выплату могут специалисты с высшим или средним медицинским образованием, которые являются сотрудниками медучреждений государственной системы здравоохранения Подмосковья и работают не менее чем на одну полную ставку. При этом у заявителя и членов его семьи не должно быть в собственности жилья на территории Московской области.

Сумма компенсации по аренде жилья составляет от 20 до 30 тыс. руб. в зависимости от городского округа, где трудоустроен специалист. В случае если за выплатой обращается семья, в которой оба супруга – медработники, то они получат от 30 до 45 тыс. руб.

