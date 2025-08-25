«Сделано в ОЭЗ». В Москве создан онлайн-каталог изделий из особой экономической зоны столицы

В особой экономической зоне «Технополис Москва» создан онлайн-каталог продукции «Сделано в ОЭЗ». Пользователи могут подробнее узнать о более чем 5,8 тыс. изделий, которые производят свыше 230 предприятий ОЭЗ столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина рассказываем потребителям о столичной промышленности при помощи новых цифровых форматов. Для этого Правительство Москвы запустило новый онлайн-каталог. Он может быть полезен как предприятиям, желающим расширить свое производство с помощью продукции из особой экономической зоны «Технополис Москва», так и жителям города, которые хотят узнать больше о столичных товарах. Всего на сайте представлено свыше 5,8 тыс. изделий», — сказал Максим Ликсутов.

Электронный каталог продукции размещен на сайте особой экономической зоны «Технополис Москва» в разделе «Сделано в ОЭЗ». Продукция предприятий ОЭЗ Москвы на сайте разделена на отрасли. Карточки изделий содержат характеристики продукта, описание и его фотографию.

«Город уделяет особое внимание продвижению высокотехнологичных изделий столичной промышленности. В совместной кооперации с Правительством Москвы компании регулярно представляют свою высокотехнологичную продукцию на различных мероприятиях. Например, сейчас на форуме “Территория будущего. Москва 2030” в рамках выставки “Та самая Москва” посетители могут ознакомиться с инновационными изделиями предприятий ОЭЗ “Технополис Москва”. Среди них, например, аккумуляторная батарея, чип для транспортных карт, а также полетный микроконтроллер для беспилотных систем», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.