Уже более 1 млн человек зарегистрировались на ДЭГ
В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на осенних выборах планирует принять участие более одного млн человек. Если вы живете в одном из 24 регионов, где оно проводится, и хотите проголосовать онлайн, нужно подать заявление на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.
Когда закончится прием заявлений на участие в ДЭГ: 9 сентября для жителей Курганской области и Северной Осетии — Алании; 8 сентября для всех остальных, где проводится ДЭГ. Те, кто решит голосовать другим способом, могут отозвать заявление в эти же сроки также на «Госуслугах».
В каких регионах чаще регистрируются на ДЭГ
Ростовская область — 199 тыс.
Чувашия — 156 тыс.
Свердловская область — 152 тыс.
Челябинская область — 72 тыс.
Пермский край — 68 тыс.
Выборы разных уровней в 2025 г. продлятся с 12 по 14 сентября. Информацию об избирательных кампаниях, кандидатах и сроках голосования можно найти в личном кабинете на «Госуслугах».