«ВсеИнструменты.ру» запустил на «Яндекс Маркете» витрину с более чем 160 тысячами товаров

Покупатели «Яндекс Маркета» теперь могут заказать товары из ассортимента «ВсеИнструменты.ру». Продукция для дачи, ремонта и строительства уже появились на витрине магазина. Для «ВсеИнструменты.ру» присутствие на маркетплейсе — дополнительный канал продаж, позволяющий охватить новую аудиторию по всей стране. Для «Яндекс Маркета» это возможность расширить ассортимент в DIY-сегменте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета»

Уже сейчас на маркетплейсе доступно более 160 тыс. наименований от 2300 брендов: инструменты, электрика, сантехника, строительные материалы, товары для сада и дачи, отопление, освещение и другие категории. Ассортимент будет постепенно расширяться. Доставка осуществляется по всей России — как курьером, так и через пункты выдачи «ВсеИнструменты.ру». Кроме того, до конца 2025 г. варианты доставки для покупателей маркетплейса расширятся: заказы можно будет получить в пунктах выдачи «Яндекс Маркета» или с помощью экспресс-доставки.

«Сотрудничество с «Яндекс Маркетом» для нас — это не только выход в еще один канал продаж, но и партнерство с сильным технологическим игроком. Мы видим это как важный шаг в развитии нашей мультиканальной модели, которая позволяет быть ближе к клиенту в любых точках контакта. Для частных покупателей это означает больше удобства: привычный выбор товаров в онлайне, подтвержденное качество и новые опции доставки. Для нас же — возможность объединить экспертизу в DIY с цифровыми решениями «Яндекса» и задать еще более высокий стандарт клиентского сервиса», — отметил Дмитрий Комиссаров, руководитель направления привлечения В2С-клиентов «ВсеИнструменты.ру».

«DIY-сегмент — один из популярных на рынке e-commerce. Чтобы удовлетворить растущий спрос покупателей в категории, «Маркет» работает над расширением ассортимента. Появление витрины «ВсеИнструменты.ру» на маркетплейсе — важный стратегический шаг, который позволяет предложить покупателям больше товаров для дома, дачи, ремонта и строительства от известных брендов в разных ценовых сегментах», — сказал Вячеслав Булахтин, директор по развитию категорий DIY и Авто на «Яндекс Маркете».

С января по август 2025 г. продажи товаров в категории на «Яндекс Маркете» увеличились в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Чаще всего покупатели заказывают газонокосилки и триммеры, электро- и бензопилы, душевые системы и строительные материалы. Среди самых востребованных брендов — Nocord, AM.PM, Patriot, «Аквафор» и Karcher.