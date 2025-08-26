«Авито Услуги»: россияне стали чаще задумываться об образовании в выходные дни

Летние выходные все чаще становятся временем не только для отдыха, но и для решения рабочих и бытовых задач. Многие используют этот период, чтобы закрыть накопившиеся дела и освободить будни для основной работы. Аналитики «Авито Услуг» изучили, какие направления показали наибольший рост интереса в нерабочие дни летом 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Россияне стали чаще задумываться об образовании в выходные

В нерабочие дни лета 2025 г. продвижением в соцсетях интересовались в 2,4 раза больше россиян по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество доступных специалистов выросло в 3,3 раза.

В субботу и воскресенье в 2,2 раза стали популярнее курсы по профессиональной подготовке — образовательные программы, которые дают базовые навыки и знания для освоения конкретной профессии. На столько же увеличился интерес к деловым услугам, связанным с бухгалтерией и финансами. Обычно к ним относятся подготовка и сдача отчетности, расчет налогов, распределение бюджета и анализ эффективности бизнеса.

Программы обучения ИT и бизнесу, которые помогают специалистам и предпринимателям осваивать современные технологии и управленческие навыки, стали в 2,1 раза более востребованы, а предложение выросло в 6,2 раза.

Во время летних выходных 2025 г. россияне стали на 95% чаще искать специалистов, которые могут написать, отредактировать или перевести текст. Такие профессионалы предлагали свою работу на 35% активнее.

Также на 86% вырос спрос на услуги, связанные с маркетплейсами, сервисами объявлений и картами. К таким работам относятся создание и оформление карточек товаров, аналитика и сбор данных о конкурентах, а также продвижение объявлений и брендирование точек на онлайн-картах. В летние нерабочие дни 2025 г. число доступных предложений увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2024 г.

Спрос на ремонт компьютерной техники по субботам и воскресеньям вырос на 83%, а на доставку готовой еды — на 63%.

На выходных также стали более востребованы услуги по SEO-оптимизации сайтов и контекстной рекламе. Специалисты, выполняющие эти задачи, помогают выводить веб-страницы на высокие позиции в поисковых системах и показывать объявления пользователям, которые ищут конкретные товары или услуги. Предложений от таких профессионалов стало в 4,4 раза больше.

Интерес к ИT-курсам в рабочие дни увеличился вдвое

В летние будние дни 2025 г. в два раза вырос спрос на услуги по продвижению в соцсетях и на курсы по основам ИT и бизнеса по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом предложение на маркетинговые задачи увеличилось в 3,3 раза, а на обучение — в 6,5 раза. Профессиональную подготовку россияне искали на 91% чаще, а количество доступных курсов стало больше в 9,3 раза — это самый высокий показатель в рабочее время. Доставка готовой еды и бухгалтерско-финансовые услуги стали популярнее на 57%, компьютерная помощь — на 46%, продвижение карточек на маркетплейсах — на 44%, а дизайнерские курсы — на 41%.