«МегаФон» назвал чемпионов по интернет-трафику в Чечне

Жители Знаменского стали лидерами среди сельских поселений республики по объему использованных данных. В среднем один абонент оператора расходует здесь ежемесячно 30 ГБ. Об CNews сообщили представители «МегаФона».

В топ-3 по потреблению мобильного интернета также вошли жители сел Чечен-Аул (27 ГБ в месяц) и Алхан-Кала (25,5 ГБ). Наибольший объем трафика пользователи обычно расходуют в первой половине недели — с понедельника по среду. А самым интернет-интенсивным месяцем за прошедшее лето стал июль 2025 г.

Также аналитики отметили, что мобильный трафик в регионе в целом вырос на 8% относительно 2024 г. Причем в сельской местности отмечается особо активная динамика. Основной прирост в потреблении интернета показывают жители Шатойского, Серноводского и Наурского районов. Именно здесь в 2025 г. прошло масштабное обновление телеком-инфраструктуры.

«Каждый населенный пункт региона требует к себе особенного внимания, чтобы жители и гости республики могли с комфортом пользоваться устойчивой голосовой связью и скоростным мобильным интернетом. Наши инженеры пристально следят за нагрузкой на сеть и своевременно модернизируют телеком-инфраструктуру в горной, степной и равнинной местности. Только с начала года специалисты построили и модернизировали более 250 базовых станций, и эта работа продолжается ежедневно», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.